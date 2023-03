Aktualisiert am

Finnland lässt Wahlkämpfer Erdogan in die NATO. Hier mit Präsident Niinistö. Schweden muss warten. Bild: dpa

In Schweden herrscht Ernüchterung über den Stand des NATO-Beitrittsprozesses. Infolge des russischen Angriffskriegs hatte sich das Land zusammen mit Finnland im Mai 2022 entschlossen, Mitglied werden zu wollen. Doch die Türkei und Ungarn stellen sich quer.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Von einer „kalten Dusche“ war in Stockholm die Rede, nachdem am Freitag der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zwar endlich seine Zu­stimmung zum finnischen Beitritt signalisiert hatte, in Bezug auf Schweden aber sagte, solange nicht 120 „Terroristen“ ausgeliefert würden, könne die Türkei „nicht positiv“ auf das Land zugehen.