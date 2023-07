Aktualisiert am

An Ungarn wird es nicht scheitern

NATO-Beitritt Schwedens : An Ungarn wird es nicht scheitern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán während eines Treffens in Ankara am 16. März 2023. Bild: AP

Nach der Zusage des türkischen Präsidenten Recep Erdoğan zu einem NATO-Beitritt Schwedens richten sich die Blicke nun auf Ungarn. Denn Budapest hat den schwedischen Beitrittsvertrag zur Allianz bislang ebenso wenig ratifiziert wie die Türkei. Am Dienstagmorgen hieß es jedoch von Ungarns Außenminister Péter Szijjártó, dies sei „nur noch eine technische Angelegenheit“.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die ungarische Präsidentin Katalin Novák, eine enge politische Weggefährtin von Ministerpräsident Viktor Orbán, twitterte, sie begrüße die Entscheidung Erdoğans. „Ich habe Ministerpräsident Orbán am Vorabend des NATO-Gipfels gebeten, alles zu tun, was möglich ist, damit auch das ungarische Parlament baldmöglichst seinen Beitrag zur Erweiterung der Verteidigungsallianz leisten kann.“

Seit einem Jahr liegt die Ratifizierung des schwedischen Beitritts in Budapest auf Eis. Inzwischen hat sich das Parlament offiziell in die Sommerpause verabschiedet, ohne darüber abzustimmen. Die nächste reguläre Sitzungswoche ist erst wieder Ende September. Allerdings kann Parlamentspräsident László Kövér auf Antrag der Regierung auch eine außerordentliche Parlamentssitzung einberufen. Erforderlich ist dafür eine schriftliche Initiative von mindestens 40 Abgeordneten.

Das wäre aber kein Problem, denn die von Orbáns Partei Fidesz geführte Koalition verfügt über eine Zweidrittelmehrheit. Zudem haben sich auch die Oppositionsfraktionen bis auf eine Rechtsaußenpartei klar für die Nato-Erweiterung ausgesprochen und bereits mehrmals auf eine baldige Abstimmung im Parlament gedrungen.

Darstellung Ungarns war wenig glaubwürdig

Die Regierung hatte zuletzt offen mitgeteilt, was lange Zeit nur zu mutmaßen war: dass sie sich in dieser Frage mit Ankara abstimmt. Am vergangenen Freitag versicherte Orbán zudem, dass Ungarn die Erweiterung nicht verzögern werde.

Bislang lautete die offizielle Darstellung in Budapest, dass die Regierung der Norderweiterung der Allianz ohnehin positiv gegenüberstehe. Im Parlament herrschten jedoch Bedenken vor, weil schwedische Regierungspolitiker, darunter Ministerpräsident Ulf Kristersson, den Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn kritisiert hatten.

Dass die Regierungen von Ungarn und der Türkei ihre Zustimmung zum Beitritt Schwedens miteinander koordinierten, wurde von Orbáns Ministerpräsidentenamt noch im Frühjahr ausdrücklich bestritten. Seit vergangener Woche sprachen aber Außenminister Péter Szijjártó und dann auch Orbán selbst von einer engen Abstimmung mit Ankara. Dass das ungarische Parlament eine Art eigenständiger Außenpolitik treiben soll, war ohnehin wenig glaubwürdig. Der Fidesz wird von Orbán straff geführt, und auch die Parlamentsfraktion neigt nicht zur Rebellion.

Während eines Besuchs in Wien, der eigentlich die Migration zum Thema hatte, sagte Orbán am Freitag, er stehe in Sachen Erweiterung „in ständigem Kontakt mit dem NATO-Generalsekretär und den Türken“. Auf eine Frage, warum die Ratifizierung nicht auf die Tagesordnung der letzten Parlamentssitzung vor der Sommerpause genommen worden sei, sagte der Ministerpräsident: „Wenn wir etwas zu tun haben, werden wir handeln. Die ungarische Regierung zögert die Entscheidungen nicht hinaus.“

Auch bei Finnlands Beitritt zögerte Budapest

Die Formulierung lässt zwar immer noch Raum für ein Manöver, in dem das Parlament als eigenständiger Akteur erscheint. Doch auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich überzeugt, dass „das Problem“ gelöst sei. Budapest habe deutlich gemacht, dass Ungarn nicht das letzte Land sein werde, das die schwedische Mitgliedschaft ratifiziert, sagte Stoltenberg der BBC.

Beim NATO-Beitritt Finnlands war es ebenso: Budapest zögerte mit der Ratifizierung. Doch als Erdoğan die Beitrittsgesuche der beiden skandinavischen Länder voneinander trennte, tat Orbán das auch, und die ungarische Ratifizierung erfolgte Ende März wenige Tage vor der türkischen.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 10:11

Diese Botschaft dürfte Orbán mit nach Vilnius bringen. Am Dienstagmorgen reiste er nach Angaben seines Regierungssprechers zusammen mit Außenminister Szijjártó und Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky in die litauische Hauptstadt.