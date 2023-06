NATO-Beitritt Schwedens : Schmiergeld für Erdogans Sohn?

Aktualisiert am

Präsidentensohn Bilal Erdogan im Jahr 2015 in Istanbul Bild: dpa

Die Verhandlungen mit der Türkei über den NATO-Beitritt Schwedens waren schon vorher kompliziert genug. Jetzt kommt noch eine vermeintliche Schmiergeldaffäre hinzu.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plante das schwedisch-amerikanische Unternehmen Dignita Systems durch Millionenzahlungen an zwei Institute, in deren Vorstand Präsidentensohn Bilal Erdogan sitzt, Einfluss auf die türkische Regierung zu nehmen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



So habe das Unternehmen ihre Marktchancen in der Türkei verbessern wollen, berichtet Reuters unter Berufung auf Firmendokumente, E-Mails und eine Klageschrift. Letztere werde derzeit von Staatsanwälten in Schweden und den Vereinigten Staaten geprüft. Ein förmliches Ermittlungsverfahren sei bisher nicht eingeleitet worden. Das Geld sei auch nie geflossen, und es gebe keine Belege dafür, dass Bilal Erdogan überhaupt davon wusste. Interessant ist zumindest, dass die beteiligten Mitarbeiter von Dignita Systems offenbar der Meinung waren, dass der Präsidentensohn der richtige Adressat für ihre Bemühungen war. Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung wirft Fragen auf.