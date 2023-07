Recep Tayyip Erdoğan und Viktor Orbán am 16. Mai in Ankara Bild: AP

Ungarn ist neben der Türkei das einzige Land in der NATO, das den Beitritt Schwedens noch nicht ratifiziert hat. So schnell, wie es noch vor einer Woche vor dem Gipfel von Vilnius schien, wird sich daran auch nichts ändern. Da hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan plötzlich eingelenkt und eine baldige Aufnahme Schwedens in Aussicht gestellt. Dieser Schwenk scheint auch Ministerpräsident Viktor Orbán überrascht zu haben, die Kommunikation aus Budapest war zunächst ungewöhnlich unklar.

Dann aber versicherte man, nicht zum ersten Mal übrigens, Ungarn werde nicht das letzte NATO-Mitglied sein, das diesen Schritt mache, für den die Zustimmung aller erforderlich ist. Außenminister Péter Szijjártó sagte, das sei nur mehr eine rein „technische“ Frage. Staatspräsidentin Katalin Novák, die als enge Gefolgsfrau Orbáns in ihr Amt gelangt ist, twitterte, sie begrüße die Entscheidung Erdoğans und habe Orbán aufgefordert, „alles zu tun, was möglich ist, damit auch das ungarische Parlament baldmöglichst seinen Beitrag zur Erweiterung der Verteidigungsallianz leisten kann“.

Nach dem Gipfel kam das Kleingedruckte. Erdoğan will bis zur nächsten regulären Sitzung des türkischen Parlaments warten. Das hieße, bis Oktober. Prompt folgten die Ungarn. „Wir werden die Arbeit Mitte September wiederaufnehmen,“ sagte Zsolt Németh, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses, im Radio auf die Frage, wann das Parlament den Beitritt Schwedens ratifizieren werde. „Es besteht keine Dringlichkeit, eine außerordentliche Sitzung des Parlaments für eine frühere Zustimmung einzuberufen.“ Németh ist einer der ältesten Mitstreiter Orbáns, beide zählten vor 35 Jahren zu den Gründern der Fidesz-Partei.

Dehnbarer Begriff „baldmöglichst“

So dehnbar kann also der Begriff „baldmöglichst“ sein. Dass es vor September ginge, zeigt eine Oppositionsinitiative zu einer Dringlichkeitssitzung. Die liberale Partei Momentum will dafür die erforderlichen 40 Unterschriften sammeln. Möglich wäre das: Sowohl die linken und liberalen Fraktionen als auch die bürgerlich-rechte Jobbik haben sich für eine schnellstmögliche Abstimmung für Schweden ausgesprochen; nur die Rechtsaußen-Partei „Unsere Heimat“ ist dagegen. Aber die Regierungspartei Fidesz will eben erst im Herbst abstimmen. Und die Fidesz/KDNP-Koalition hat mit ihrer Zweidrittelmehrheit schon mehrere von der Opposition erwirkte Sondersitzungen ins Leere laufen lassen, indem ihre Abgeordneten einfach weggeblieben sind. In diesem Fall ist die Nationalversammlung beschlussunfähig.

Tatsächlich liegt die Ratifizierung schon seit einem Jahr im Parlament. Nähme man die führenden Politiker des Fidesz beim Wort, so wäre es unverständlich, warum sie noch nicht abgeschlossen ist. Alle, die sich geäußert haben, haben versichert, dass sie grundsätzlich nichts dagegen hätten, dass sie die Norderweiterung sogar begrüßten, weil mit der Stärkung der NATO auch eine Verbesserung der Sicherheit Ungarns verbunden sei.

Aber Orbán und die Seinen haben gezeigt, dass sie nicht beim Wort zu nehmen sind. Der Beschluss wurde unter allerlei Behauptungen immer wieder hinausgezögert. Erst hieß es, das Parlament habe so viel zu tun, dass es nicht dazu komme (Schuld an der Überlastung sei die EU mit ihren Rechtsstaatlichkeitsforderungen). Dabei hat die Koalition andere Gesetze schon binnen eines Tages durchs Parlament gepeitscht, wenn ihr daran gelegen war. Dann hieß es, in der Fidesz-Fraktion gebe es Bedenken, weil man aus Schweden so schlimm kritisiert werde. Eine Parlamentsdelegation (mit Németh) wurde im Frühjahr als „Fact-Finding Mission“ nach Helsinki und Stockholm geschickt. Die kam zurück: Sicherheitsbedenken bestünden nicht. Aber die Ratifizierung Schwedens kam immer noch nicht voran, und die Finnlands erst drei Tage vor der durch die Türkei.

Ein Steinchen im Brett bei Erdoğan

Dass diese und noch mehr Ausflüchte fadenscheinig waren, lag von Anfang an auf der Hand. Aber andere mutmaßliche Gründe wurden vehement dementiert. Etwa, dass man beim russischen Energielieferanten Wladimir Putin möglichst wenig Anstoß erregen wolle. Oder dass Orbán mit Erdoğan eine Abmachung habe, ihn nicht allein zu lassen. Zumindest letztere Unwahrheit wurde inzwischen aufgegeben, man spricht offen von einer engen Abstimmung mit Ankara.

Orbáns Motive sind unklar. Vielleicht geht es darum, Verhandlungsmasse aufzubauen; der Preis, Freunde zu vergrätzen, wäre gering, denn viele davon hat er im Westen ohnehin nicht mehr. Mit großer Fanfare wurden in den regierungsnahen Medien Bilder verbreitet, die zeigen, wie der amerikanische Präsident Joe Biden beim Aufstellen fürs NATO-„Familienfoto“ Orbán die Hand gibt und sonst keinem. Freilich sagte der amerikanische Botschafter in Budapest dann wieder in aller Klarheit, Ungarn müsse sich entscheiden, wohin es gehören wolle, zum Osten oder zum Westen. Ob Putin die Pfauentänze (Orbáns eigenes Wort für seine Schaukelpolitik) zu schätzen weiß, ist nicht überliefert. Aber wenigstens bei Erdoğan dürfte Orbán nun ein Steinchen im Brett haben.