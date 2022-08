Gespräche über NATO-Beitritt : Schweden und Finnland wollen Ankaras Zweifel zerstreuen

Die Türkei hat zuletzt wieder Bedenken an einer NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland geäußert und mit einer Blockade gedroht. Ein Treffen in Helsinki sollte nun strittige Fragen klären.

Gute Stimmung beim NATO-Gipfel: der türkische Außenminister Cavusoglu (von links nach rechts), NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der türkische Präsident Erdogan, der finnische Präsident Niinistö und die schwedische Ministerpräsidentin Andersson am 28. Juni in Madrid Bild: Reuters

In Helsinki sind am Freitag Vertreter von Schweden, Finnland und der Türkei zusammengekommen, um über den angestrebten NATO-Beitritt der beiden Länder aus dem Norden zu beraten. Es ist das erste Gespräch der drei Länder, nachdem sie Ende Juni auf dem NATO-Gipfel zusammen ein Memorandum unterzeichnet hatten, das den Weg für Schweden und Finnland trotz türkischer Bedenken ebnen sollte.

Seitdem haben zahlreiche Mitgliedsländer dem Beitritt der beiden in das Verteidigungsbündnis auch offiziell zugestimmt, nur die türkische Regierung äußerte zuletzt wieder Zweifel.

Stockholm und Helsinki, die lange militärisch bündnisfrei waren, hatten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einen Kurswechsel vollzogen und sich dazu entschieden, einen Mitgliedsantrag in der NATO zu stellen. Als einziges Mitgliedsland äußerte die Türkei daraufhin massive Bedenken. Ankara störte sich an Beschränkungen für Waffenexporte in die Türkei und warf den Staaten zudem vor, nicht genug zu tun im Kampf gegen den Terrorismus oder „Terrororganisationen“ wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, oder die syrische Kurdenmiliz YPG gar zu unterstützen.

Diskussionen um Auslieferungen

Schweden und Finnland wiesen die Vorwürfe zurück. In dem Memorandum verurteilen sie nicht nur alle Terrororganisationen, die auf türkischem Boden Anschläge verübten. Sie verpflichten sich auch, Aktivitäten der PKK und aller anderen terroristischen Organisationen zu verhindern. Beide Länder hatten zuletzt ihre Terrorgesetze verschärft.

Besonders umstritten war nach der Unterzeichnung des Memorandums, inwiefern und wie konkret vor allem Schweden Auslieferungen an die Türkei zugesagt hat. In Schweden gab es dazu Diskussionen, die Regierung hatte darauf verwiesen, man halte sich an geltendes Recht.

Mitte August wurde die Auslieferung eines Türken beschlossen, der angeblich auf einer Auslieferungsliste Ankaras steht. Er war in der Türkei wegen Kreditkartenbetrugs zu 14 Jahren Haft verurteilt worden und hatte in Schweden bereits in Abschiebehaft gesessen. Gleichwohl hatte Ankara am vergangenen Wochenende wieder gedroht, den Beitritt zu blockieren, sollten Schweden und Finnland nicht auf die Auslieferungsforderungen eingehen.

Details zu den Inhalten des Treffens am Freitag in Helsinki wurden zunächst nicht bekannt. Das finnische Außenministerium teilte mit, man habe konkrete Schritte zur Umsetzung des Memorandums besprochen und werde im Herbst wieder zusammenkommen. Die Länder hatten Vertreter ihren Außen-, Innen- und Justizministerien geschickt sowie der Sicherheits- und Geheimdienste.