Was kann die NATO jetzt tun?

Polen und „Artikel 4“ : Was kann die NATO jetzt tun?

Die polnische Regierung will nach dem Raketeneinschlag wohl Artikel 4 des NATO-Vertrags aktivieren. Was bedeutet das, wie oft ist das schon vorgekommen – und was wäre die nächste Eskalationsstufe?

Die polnische Regierung hat sich nach dem Raketeneinschlag in einem Dorf nahe der Grenze eng mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden und anderen Verbündeten abgestimmt. Präsident Andrzej Duda teilte in der Nacht nach seinen Telefonaten mit, „höchstwahrscheinlich“ werde der polnische NATO-Botschafter „beantragen, Artikel 4 (des NATO-Vertrags) zu aktivieren, also Beratungen der Verbündeten“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

In Brüssel wurde mit einer Sitzung an diesem Mittwoch gerechnet. Ein Sprecher Stoltenbergs kündigte „dringliche Gespräche“ mit Verbündeten an. Artikel 4 des NATO-Vertrags gibt Polen die Möglichkeit, eine Sondersitzung des NATO-Rats einzuberufen, um die Verbündeten zu informieren und über Konsequenzen zu beraten. Dies ist möglich, wenn aus Sicht eines Mitgliedsstaats die „Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist“.

Es wäre das siebte Mal

Seit Gründung der Allianz wurde Artikel 4 sechsmal aktiviert, meistens durch die Türkei. Zuletzt berief Ankara im Februar 2020 eine Sondersitzung ein, nachdem bei einem Luftangriff des Assad-Regimes auf Idlib in Syrien 33 türkische Soldaten getötet worden waren.

Die Beistandspflicht der Allianz ist dagegen in Artikel 5 des Vertrags geregelt. Demnach haben die Mitglieder des Bündnisses vereinbart, „dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird“. Die Art des Beistands kann vielfältig sein, sie kann, muss aber nicht militärisch sein. Es gibt keinen Automatismus. Vorgeschrieben ist, dass der UN-Sicherheitsrat vor etwaigen Gegenmaßnahmen informiert wird.

Bisher hat die Allianz Artikel 5 einmal ausgelöst, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Seinerzeit ging es vor allem darum, den angegriffenen Vereinigten Staaten Solidarität zu bekunden; eine gemeinsame NATO-Mission gab es dann erst viel später zur Stabilisierung Afghanistans. Die militärische Intervention in dem Land am Hindukusch wurde von einer Allianz der Willigen vorgenommen.

Aus Warschau hieß es, Polen wolle auch den UN-Sicherheitsrat bald mit der Lage befassen.