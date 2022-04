NATO-Außenminister : Auch Panzer werden jetzt als defensive Waffen gesehen

Das NATO-Außenministertreffen am Donnerstag in Brüssel Bild: dpa

Diesmal war der ukrainische Außenminister nicht nur zugeschaltet aus Kiew. Dmytro Kuleba erschien am Donnerstagmorgen persönlich im Brüsseler Hauptquartier der NATO, und er kam gleich zur Sache. Seine Agenda sei sehr einfach, sagte er: „Es stehen nur drei Dinge drauf, nämlich Waffen, Waffen und Waffen.“ Für die Außenminister der Allianz, zu deren Treffen Kuleba kam, war es nicht ganz anders. Die Frage, wie der Ukraine jetzt geholfen werden kann, geholfen werden muss, stand im Zentrum der Beratungen. „Ich habe die Verbündeten eindringlich gebeten, weitere Unterstützung in Form vieler verschiedener Waffensysteme zu leisten“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Es gehe um „leichte und schwere Waffen“.

Das allein markiert eine Zäsur. Man muss sich nur einmal zurückerinnern an das Treffen der Staats- und Regierungschefs vor zwei Wochen am selben Ort. „Es gibt eine rote Linie, die darin besteht, nicht Kriegspartei zu werden“, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron seinerzeit gesagt. Die NATO habe deshalb entschieden, der Ukraine zwar weiter „defensive Waffen“ zu liefern, doch denke niemand daran, auch Panzer und Kampfflugzeuge zu schicken. Sogar Boris Johnson schloss das aus, auch wenn der britische Premierminister lediglich auf „logistische Schwierigkeiten“ verwies.

Und jetzt? Hat die Tschechische Republik als erstes NATO-Land mehrere T-72-Kampfpanzer sowie Schützenpanzer, beides sowjetische Modelle, an die Ukraine geliefert. Die Partner wurden davon nicht überrascht, wie zu hören ist, Prag hatte sie vorher informiert. Weitere Länder würden bald folgen, war in Brüssel zu hören, die Staaten im Osten haben noch einige Bestände aus ihrer Zeit im Warschauer Pakt auf Lager. Offenbar gab es schon vor dem Treffen eine Absprache dazu. Bundeskanzler Olaf Scholz legte dies offen, als er am Mittwoch im Bundestag seine Verteidigungsministerin gegen Kritik verteidigte, sie gehe zu zögerlich vor. Christine Lambrecht unternehme alles, so Scholz, „was angesichts der Beschlusslage der Alliierten und mit Blick auf die Fähigkeiten der Bundeswehr machbar ist“. Von einem offiziellen Beschluss kann zwar keine Rede sein – die NATO als Bündnis will sich auch aus Waffenlieferungen heraushalten. Informellen Absprachen der Mitgliedstaaten steht das aber nicht im Wege.

Eine Bitte der Ukraine, hundert Schützenpanzer des Typs Marder zu liefern, hat die Bundesregierung – anders als zuvor – nicht kategorisch abgelehnt. „Wir sagen nicht Nein, sondern wir schauen uns an, was es für Lösungen gibt“, hatte Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag gesagt. Zwar gibt es nach wie vor Sorgen in der Bundesregierung, dass „deutsche Panzer“ das Land in eine direkte Konfrontation mit Russland ziehen könnten. Und es gibt auch jede Menge technische Fragen „von Logistik, Ausbildung und Ersatzteilen“, wie Baerbock sagte. Doch will die Regierung das Image abschütteln, sie stehe immer auf der Bremse. Die neue Haltung gegenüber Kiew ist deshalb: Sagt uns genau, was ihr wollt, wir tun das Möglichste, und dann müsst ihr selbst entscheiden, ob das so für euch sinnvoll ist.

Wie sehr der Wind im Bündnis sich gedreht hat, zeigte sich auch an Stoltenbergs Äußerungen am Donnerstagmorgen. Der Generalsekretär wischte mit zwei Sätzen die bisherige Unterscheidung von defensiven und offensiven Waffen vom Tisch, die für viele Verbündete zwei Wochen zuvor noch eine Heilige Kuh gewesen war. Die Ukraine brauche leichte und schwere Waffen zur Verteidigung, sagte er, „und das ist tatsächlich defensive Selbstverteidigung mit natürlich fortschrittlichen Waffensystemen“. Im Klartext: Auch Panzer, Artillerie und ballistische Raketen, mit denen russische Kriegsschiffe versenkt werden können, werden jetzt als defensive Systeme betrachtet.