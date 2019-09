Aktualisiert am

Nach der Ibiza-Affäre : Das erwartet Sie heute zur Nationalratswahl in Österreich

Damals regierten sie noch: Sebastian Kurz (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) im März 2018 in Wien Bild: dpa

Vier Monate nach dem vorzeitigen Ende der rechtskonservativen Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ sind am Sonntag knapp 6,4 Millionen Österreicher dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Acht Parteien treten landesweit an. Laut Umfragen hat die ÖVP unter dem früheren Kanzler Sebastian Kurz gute Chancen, als Sieger aus der Wahl hervorzugehen – mit einem deutlichen Stimmenplus.

Die Meinungsforscher sehen die ÖVP bei rund 35 Prozent. Die sogenannte Ibizia-Affäre um den ehemaligen Koalitionspartner FPÖ scheint ihr nicht geschadet zu haben. Im Gegenzug konnte die oppositionelle SPÖ von dem Skandal und seinen Folgen nicht profitieren – sie kann Umfragen zufolge mit 22 Prozent rechnen. Ihr droht damit das schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl.

Die Grünen und die liberalen Neos dürften, wahrscheinlich mit Stimmengewinnen, den Wiedereinzug in den Nationalrat schaffen. Unklar ist, wie die rechte FPÖ abschneiden wird. Eine Woche vor der Wahl lag sie noch bei etwa 20 Prozent. Doch neue Berichte über mutmaßliches Fehlverhalten des früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache könnte Wähler abschrecken.

Die Wahllokale haben am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Wenig später werden erste Hochrechnungen erwartet. Diese berücksichtigen auch schon die zahlreichen Briefwähler, deren Stimmen erst am Montag und zu einem kleinen Teil auch erst am Donnerstag ausgezählt werden sollen. Es wird eine hohe Wahlbeteiligung erwartet. 2017 lag sie bei 80 Prozent.

