Nationale Sicherheitsstrategie : Putins Lektion für die Grünen

Man kann sich in etwa vorstellen, welche Schwerpunkte in der ersten deutschen Sicherheitsstrategie gesetzt worden wären, hätte Putin nicht die Ukraine überfallen: Multilateralismus, Handel, Menschenrechte, Klimaschutz, Feminismus und so weiter. Die NATO wäre auch vorgekommen, aber vielleicht nur in einem Satz, so wie im Koalitionsvertrag der Ampel.

Selbst jetzt sprach Außenministerin Baerbock noch davon, dass die Klimakrise „die sicherheitspolitische Frage unserer Zeit“ sei, als sie die Arbeit an der neuen Strategie in Auftrag gab. Das ist natürlich Unfug. Der Klimawandel kann Auswirkungen auf die deutsche Sicherheit haben, aber eher indirekt und wirklich spürbar wahrscheinlich erst in vielen Jahren. Die Frage unserer Zeit ist die, die Putin brutal aufgeworfen hat: Kann sich Europa gegen ein autoritäres, nationalistisches und expansives Russland verteidigen?

Baerbock hatte dazu immerhin die Punkte auf dem Sprechzettel, denen man auch im pazifistisch gesinnten Deutschland nicht mehr ausweichen kann: Aufrüstung der Bundeswehr, eine stärkere Rüstungsindustrie, Sicherung der nuklearen Teilhabe, mehr Soldaten nach Osteuropa, weniger Energie aus Russland, Cybersicherheit. Sie sprach sogar von „Wehrhaftigkeit“. Die meinte man im Milieu ihrer Partei einst eher gegen Atomkraft oder die Polizei aufbringen zu müssen. Mal sehen, wie lange die Grünen diesen Realitätsschock verkraften.