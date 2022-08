Pelosi in Taiwan erwartet : Washington warnt Peking vor Eskalation

Nach Einschätzung der amerikanischen Regierung könnte China unter anderem mit Raketenstarts in der Taiwanstraße auf den bevorstehenden Besuch von Nancy Pelosi in Taipeh reagieren. Die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses wird am frühen Nachmittag deutscher Zeit in der taiwanischen Hauptstadt erwartet. Ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen ist nach Informationen der Zeitung „Financial Times“ für Mittwoch geplant.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Die amerikanische Regierung hat sich erstmals öffentlich dazu geäußert, mit welchen militärischen Schritten Pekings sie als Reaktion auf den Besuch rechnet. Neben Raketenstarts sei es denkbar, dass chinesische Militärflugzeuge und -schiffe die sogenannte Mittellinie in der Taiwan-Straße überqueren könnten, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in Washington John Kirby. Die Mittellinie markiert eine informelle Pufferzone, die von beiden Seiten jahrzehntelang weitgehend respektiert wurde, auch wenn chinesische Kampfflugzeuge sie seit 2019 wenige Male überquert haben.

Zudem rechnet Washington mit öffentlichkeitswirksamen Militärübungen. Das chinesische Militär hat für die Zeit von Mittwoch bis Samstag neue Militärübungen angekündigt und zu diesem Zweck mehrere Seegebiete im Südchinesischen Meer für die Schifffahrt gesperrt. Die Ankündigung wurde von Staats- und Parteimedien prominent verbreitet, was die Erwartung nährt, dass das Land eine Demonstration der Stärke plant.

Kirbys Liste der möglichen Szenarien enthielt keine der extremen Optionen, die nationalistische Blogger in China ins Gespräch gebracht hatten, darunter die Entsendung chinesischer Kampfflugzeuge, die Pelosis Flugzeug beobachten, abfangen oder gar abschießen könnten. Eine derartige Eskalation dürfte kaum in Pekings Interesse sein.

Die amerikanische Regierung bemühte sich, die Bedeutung der Reise Pelosis herunterzuspielen. Sowohl Außenminister Antony Blinken als auch der Sicherheitsratssprecher Kirby hoben hervor, dass Kongressmitglieder regelmäßig nach Taiwan reisten, „auch in diesem Jahr“. Zudem sei Pelosi nicht die erste „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, die Taiwan besucht. Das hatte vor ihr schon der Republikaner Newt Gingrich getan, vor 25 Jahren.

Pelosis Entscheidung wohl unabhängig vom Weißen Haus

„Wenn China versucht, eine Art von Krise herbeizuführen oder in anderer Weise Spannungen zu eskalieren, wäre das allein Pekings Verantwortung“, sagte Blinken. Es gebe „keinen Grund für Peking“, den Besuch als „Vorwand zu nutzen, um aggressive militärische Aktivitäten in und um die Taiwan-Straße zu verstärken“, sagte Kirby.

Blinken und Kirby waren bemüht, Präsident Joe Biden aus der Schusslinie zu nehmen. Pelosi habe ihre Entscheidung zu der Reise unabhängig vom Weißen Haus getroffen. Biden und sie hätten zu dieser Frage nicht direkt miteinander gesprochen. Biden hatte sich zuvor von Pelosis Plänen distanziert, indem er gesagt hatte, das amerikanische Militär halte eine solche Reise „jetzt gerade nicht für eine gute Idee“.

In Peking wittert man dennoch eine Absprache unter Parteifreunden und sieht die Reise als einen weiteren Schritt der Annäherung zwischen Washington und Taipeh. Peking unterstellt der Biden-Regierung, dass sie längerfristig auf eine Unabhängigkeit Taiwans hinarbeiten könnte mit dem Ziel, die geostrategische Lage Taiwans zu nutzen, um Chinas Aufstieg einzudämmen. Sicherheitsratssprecher Kirby sagte vor diesem Hintergrund: „Wir haben gesagt, dass wir eine Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen“. Das habe Präsident Biden dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in deren Telefonat vergangene Woche mitgeteilt.