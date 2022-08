Besuch von Nancy Pelosi : Taiwan verurteilt Chinas geplante Manöver

Nancy Pelosi verlässt das Parlament in Taipeh am 3. August Bild: Reuters

Chinas militärische Drohungen schienen für einen kurzen Moment lang weit weg zu sein, als Tsai Ing-wen und Nancy Pelosi am Mittwoch im taiwanischen Präsidentenpalast zusammensaßen. Präsidentin Tsai nannte die „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses „eine der wahrhaft treuesten Freundinnen Taiwans“. Ihr Mut, sich allem entgegenzustellen, was die Demokratie untergrabe, sei „zutiefst inspirierend und berührend“. Taiwan werde sich von militärischen Drohungen nicht einschüchtern lassen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Pelosi sagte Taiwan die „felsenfeste“ Unterstützung der Vereinigten Staaten zu. Dies sei heute wichtiger denn je. „Die Geschichte Taiwans ist eine Inspiration für alle freiheitsliebenden Menschen“, sagte die 82 Jahre alte Politikerin. Sie ist die ranghöchste amerikanische Besucherin in Taiwan seit 25 Jahren.

Noch während Tsai und Pelosi sprachen, hielt das taiwanische Verteidigungsministerium eine Pressekonferenz ab. Es verurteilte die chinesische Ankündigung, in den Tagen nach der geplanten Abreise Pelosis Militärmanöver rund um Taiwan abzuhalten. Dafür hat Peking sechs Seegebiete benannt, die „aus Sicherheitsgründen“ von Donnerstag bis Sonntag für anderen Schiffs- und Flugverkehr gesperrt seien. Dies könne einer See- und Luftblockade Taiwans gleichkommen, sagte ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums. Die ausgewiesenen Gebiete reichten in taiwanische Territorialgewässer hinein, was ein Verstoß gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen sei.

Taipeh sprach zudem von einem Versuch, „unsere wichtigen Häfen und städtischen Gebiete zu bedrohen“ und mit „militärischer Einschüchterung“ die Bevölkerung Taiwans zu verunsichern. Ein solches Vorgehen werde Chinas internationalen Ruf beschädigen. Darin zeige sich „seine Mentalität, mit Gewalt mit Differenzen umzugehen“. Zunächst verzichtete Taiwan darauf, Gegenmaßnahmen anzukündigen. Taipeh scheint darauf bedacht, China keinen Vorwand für eine Eskalation zu bieten.

Amerikanischer Botschafter in Peking einbestellt

Das Verteidigungsministerium widersprach zudem der Darstellung Pekings, wonach Kampfflugzeuge vom Typ Su-35 zu einem Zeitpunkt die Taiwan-Straße durchquerten, als Pelosi sich am Dienstagabend im Landeanflug auf Taipeh befand. Das hatten Chinas Staatsmedien auf allen Kanälen Minuten vor der Landung per Eilmeldung verkündet. „Die Gerüchte über die Taiwanstraße sind nicht wahr“, teilte Taipeh mit. Zwar seien am Dienstag insgesamt 21 chinesische Militärflugzeuge in die taiwanische Luftverteidigungszone hineingeflogen. Su-35-Kampfflugzeuge waren demnach aber nicht darunter.

China bestellte aus Protest gegen den Taiwan-Besuch Pelosis den amerikanischen Botschafter in Peking ein. Der stellvertretende chinesische Außenminister Xie Feng sagte, Amerika werde „den Preis für seine eigenen Fehler zahlen“. China verhängte am Mittwoch zudem weitere Importverbote gegen taiwanische Waren wie Zitrusfrüchte und bestimmte Fischarten.

Pelosi wollte vor ihrer geplanten Abreise am Nachmittag noch Menschenrechtsaktivisten in einem Gedenkpark treffen, der an die Zeit des Weißen Terrors in Taiwan erinnert. Das Land stand bis 1987 unter Kriegsrecht. Die taiwanische Regierung ging damals mit Härte und Gewalt gegen Demokratieaktivisten vor. Seit den neunziger Jahren hat sich Taiwan zu einem der demokratischsten Länder Asiens entwickelt.