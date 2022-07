Reist Pelosi nach Taiwan? : Wie Amerikas Nummer drei China verärgert

China reagiert seit Jahren auf Taiwan-Besuche ranghoher amerikanischer Politiker mit scharfen Worten und militärischen Drohgebärden. In Washington wurde das bisher weitgehend ignoriert. Diesmal ist es anders. Eine offenbar für Anfang August geplante Taiwan-Reise der „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat im Weißen Haus Besorgnis verursacht. Erst sagte Präsident Joe Biden, das amerikanische Militär halte einen solchen Besuch „jetzt gerade für keine gute Idee“. Danach skizzierten Regierungsmitarbeiter in Hintergrundgesprächen mit zahlreichen Medien Szenarien einer möglichen militärischen Eskalation.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Der Nachrichtenagentur AP sagten anonyme Regierungsquellen, es sei nicht auszuschließen, dass China mit Flügen in den taiwanischen Luftraum oder mit einer verstärkten Militärpräsenz in der Taiwan-Straße reagieren würde. In anderen Medien wurde über eine Flugverbotszone spekuliert, die China ausrufen könnte, um Pelosis Landung in Taiwan zu verhindern. Die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses sei unter anderem von Generalstabschef Mark Milley über „die Risiken“ informiert worden, berichtete die „Washington Post“. Nichts davon ließ allerdings erkennen, ob die amerikanische Regierung ihre Besorgnis auf Erkenntnisse über konkrete chinesische Pläne stützt.