Auftreten der Innenministerin : Warum Nancy Faeser in Qatar vor allem für Verstimmung gesorgt hat

Warum Nancy Faeser in Qatar vor allem für Verstimmung gesorgt hat

Zwischen Deutschland und Qatar knirscht es. Der Gasdeal ist eher ein Zeichen der Entspannung als eines der Harmonie – denn die Bundesinnenministerin hat in dem Land einen diplomatischen Flurschaden hinterlassen.

Auftritt mit Sprengkraft: Innenministerin Nancy Faeser mit der „One Love“-Armbinde im Stadion in Doha Bild: Imago

Der qatarische Energieminister Saad al-Kaabi lobte die Beziehungen zu Deutschland, als er am Dienstag einen Deal verkündete, der die langfristige Lieferung von verflüssigtem Erdgas aus Qatar nach Deutschland sicherstellt. Es soll an den amerikanischen Konzern Conoco-Phillips verkauft werden, der den begehrten Rohstoff nach Brunsbüttel liefern soll. Kaabi bezeichnete das Geschäft als „eine konkrete Demonstration“ des qatarischen „Engagements für die Deutschen“.

Der staatliche Energiekonzern Qatar Energy, dessen Chef al-Kaabi ist, sei auch im Gespräch mit deutschen Unternehmen über weitere Gaslieferungen. „Wir haben gute Beziehungen zu deutschen Unternehmen und zur deutschen Regierung“, sagte er. Alles in Ordnung, könnte man meinen. Aber der freundschaftliche Ton des Energieministers, der zugleich Geschäftsmann ist, passt nicht so recht zur Stimmung in Qatar.

Das Wohlwollen ist verpufft

Der Gasdeal, um den es auch Irritationen gegeben hat, scheint eher ein Zeichen dafür zu sein, dass in Doha das Geschäft vorgeht, auch wenn es politisch knirscht. Und die warmen Worte al-Kaabis dürften eher als Zeichen der Entspannung verstanden werden, denn als Ausdruck der Harmonie. Solche Töne sind in Doha nämlich derzeit die absolute Ausnahme. Das große Wohlwollen und Vertrauen gegenüber Deutschland, das es in den vergangenen Jahren gab, scheint binnen kurzer Zeit verpufft zu sein. Die bilateralen Beziehungen sind in einer heiklen Phase und beschädigt.

Die Stimmung in der qatarischen Hauptstadt wird treffend durch einen bissigen Witz ausgedrückt, der derzeit unter Einheimischen gerissen wird: „Mal sehen, ob die Deutschen, wenn sie ihren Gasdeal unterschreiben, auch so eine bunte Armbinde tragen.“ Darin steckt der Vorwurf der Doppelmoral, der von den Qatarern als Dauergegenargument gegen – auch in der Sache berechtigte – Kritik ins Feld geführt wird.

Deutschland habe kein Problem mit Energiepartnerschaften oder mit qatarischer Hilfe bei Evakuierungsoperationen wie in Afghanistan, sagte Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Anfang November der F.A.Z. „Aber wenn wir eine Fußballweltmeisterschaft ausrichten, diesen Moment genießen und zusammen mit der deutschen Mannschaft feiern wollen, dann gelten auf einmal andere Maßstäbe. Das können wir nicht verstehen.“

Der Armbindenwitz ist aber auch eine Referenz an den jüngsten Auftritt der deutschen Innenministerin Nancy Faeser. Sie hat in Qatar, dieses Bild ergibt sich aus vielen Gesprächen, einen diplomatischen Flurschaden hinterlassen. Unter deutschen Wirtschaftsvertretern herrscht Sorge, das schlechte politische Klima könnte sich aufs Geschäft auswirken.

Influencer liefen Sturm

Der Auftritt Faesers mit der Antidiskriminierungsbinde „One Love“ auf der Ehrentribüne, bei dem sie nach glaubwürdigen Berichten großen Wert auf entsprechende Bilder legte, ist die jüngste Episode eines Zerwürfnisses, das in großen Gesten, aber auch kleinen Nickligkeiten Ausdruck gefunden hat. Die Ministerin war nach einem ersten Besuch in den ersten Novembertagen zum zweiten Mal nach Qatar gereist. Sie erreichte dabei vor allem Empörung in der qatarischen Öffentlichkeit, deren Aussagen meist nicht groß von der offiziellen Wahrnehmung abweichen.

Influencer liefen Sturm auf Twitter. „Doppelmoral“ lautete ein Vorwurf. „Arroganz“ ein anderer. Die „schamlose“ deutsche Ministerin sei mit einer „Homosexuellenflagge“ aufgetreten, schrieb ein Sportjournalist. Ein anderer Influencer schrieb, Gott sei stärker gewesen, und habe den Deutschen zur Vergeltung eine Niederlage auf dem Platz beschert. Über die deutsche Nationalmannschaft ergoss sich ebenfalls Häme für die Schweigezwangsgeste vom Mannschaftsfoto. Dass die Spieler sich damit gegen die Bevormundung durch den Fußball-Weltverband FIFA zur Wehr setzten und nicht den Gastgeber kritisieren wollten, ging in der aufgeheizten Stimmung unter. Die Temperatur hatte Faeser tatkräftig mit in die Höhe getrieben.