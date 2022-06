Israelisches Übungsgelände : Im Wilden Westen Palästinas tobt ein Streit um Feuerzone 918

Aktualisiert am

Streit ums Land: Das Dorf Jinba in der „Feuerzone 918“ der israelischen Armee Bild: Quique Kierszenbaum

Fährt man von Jerusalem nach Süden, ändert sich die Landschaft kurz nach Hebron sichtbar. Die Terrassen, auf denen Weintrauben angebaut werden, verschwinden, es wird karger, der Verkehr spärlicher. Kurz bevor die „Grüne Linie“ erreicht ist, die Grenze zwischen dem Westjordanland und Israel, beginnt ein hügeliger Landstrich, der unter verschiedenen Namen bekannt ist: South Hebron Hills oder Masafer Yatta. Viele nennen die Gegend aber auch den „Wilden Westen“ des Westjordanlandes – weil in der ärmlichen, abgelegenen Region, mehr noch als anderswo in den besetzten palästinensischen Gebieten, das Recht des Stärkeren gilt. Die Stärkeren, das sind die israelische Armee und die jüdischen Siedler.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Erst kürzlich kam wieder ein Abrisskommando. Begleitet von einer Polizei- und Militäreskorte, rollten zwei Bulldozer vormittags in At-Tuwani ein, einem der größten palästinensischen Dörfer in der Gegend. Dort zerstörten sie ein im Bau befindliches Haus, das für eine neun Personen umfassende Familie gedacht gewesen war. Weiter ging es in das Dorf Al-Fa­kheit, wo sechs Gebäude abgerissen wurden. Den Frauen wurde zuvor noch erlaubt, ihr Hab und Gut aus den Häusern zu holen.

In Al-Markaz demolierten die Bulldozer unter der Aufsicht der Soldaten fünf Gebäude. Videoaufnahmen zeigen, wie Mitarbeiter der Besatzungsbehörden einige der Häuser zuvor leer räumten; die Besitzer waren gerade auf Feldern oder mit ihren Herden unterwegs. Nach lokalen Angaben wurden durch die Abrissaktion Mitte Mai 45 Palästinenser obdachlos. Zudem wurden mehrere Ställe von Dutzenden Schafen und anderen Tieren zerstört.

„Das war eine der größten Zerstörungen, die ich jemals gesehen habe“, sagt Basil Al-Adraa. Der 25 Jahre alte Mann kommt aus Masafer Yatta und tritt als Journalist und Aktivist für die Rechte der Bewohner dort ein. Einige der Betroffenen hätten Zelte aufgeschlagen, „andere sind jetzt ohne alles“. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) sowie Hilfsorganisationen würden die 45 Personen unterstützen, sagt Al-Adraa, aber deren unmittelbare Lage sei nicht einmal das hauptsächliche Problem. „Das Problem ist, dass diese Situation anhalten wird.“ Am Tag nach der Zerstörung, vermerkt er, seien Soldaten in der Gegend unterwegs gewesen und hätten Markierungen angebracht, beispielsweise mit Farbe auf Felsbrocken. Die Bewohner fragten sich, was als Nächstes kommt.

Von den vielen Fronten des Nahostkonflikts ist Masafer Yatta eine, an der es besonders hässlich zugeht. Die Siedler in der Region gelten als ideologisch und gewalttätig, die Besatzungsarmee als sehr intolerant. Zugleich lässt sich an dem kleinen Gebiet besonders gut veranschaulichen, wie das Zusammenspiel vom Schaffen von Fakten vor Ort und einer selektiven Anwendung von Recht funktioniert. Masafer Yatta ist zum einen Wilder Westen, zum anderen aber auch ein Austragungsort von etwas, das im Englischen als „Lawfare“ bezeichnet wird: Law und Warfare – Kriegführung mit den Mitteln des Rechts.