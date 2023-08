Nahostkonflikt : Immer mehr Vorfälle tödlicher Gewalt

Tödliche Schüsse: Polizeieinsatz am Samstag in Tel Aviv Bild: AFP

Im israelisch-palästinensischen Konflikt sind am Wochenende sechs Menschen ums Leben gekommen. Am Sonntag erschossen israelische Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben drei militante Palästinenser im besetzten Westjordanland. Die Männer seien aus dem Flüchtlingslager Dschenin gekommen und auf dem Weg zu einem Anschlag gewesen, teilte die Polizei mit. Es habe sich um eine militante Gruppe gehandelt, die bereits an früheren Aktionen gegen israelische Kräfte beteiligt gewesen sei und Terroristen im Gazastreifen unterstützt habe.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Am Freitag starb ein 19 Jahre alter Palästinenser an Schussverletzungen, nachdem Siedler auf das Gebiet eines Dorfs im Westjordanland eingedrungen waren und die Auseinandersetzung mit Bewohnern dort eskalierte. Einen Tag später erlag ein 42 Jahre alter Sicherheitsbeamter in Tel Aviv seinen Wunden, nachdem er von einem Palästinenser angeschossen worden war. Ein zweiter Sicherheitsbeamter verwundete den Täter mit Schüssen tödlich.

Netanjahu lobte die Sicherheitsbeamten

Vorfälle tödlicher Gewalt haben zuletzt beträchtlich zugenommen. Seit Jahresbeginn sind mehr als 150 Palästinenser im Westjordanland und Ostjerusalem, die beide von Israel besetzt sind, getötet worden. Das sind etwa so viele wie im gesamten vergangenen Jahr; schon 2022 hatte es so viele Todesopfer gegeben wie seit 2005 nicht. Der Großteil von ihnen kam während Armeeoperationen ums Leben. Mindestens 26 Menschen wurden seit Januar bei Attacken von Palästinensern getötet, mehr als im ganzen vergangenen Jahr.

Der Täter von Tel Aviv, ein 27 Jahre alter Palästinenser aus der Gegend der Stadt Dschenin, hatte laut Medienberichten in einem Brief und einem Video angekündigt, dass er einen Anschlag verüben und dabei sterben wolle. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, die Sicherheitsbeamten hätten „einen viel schwereren Anschlag vereitelt“.

In Dschenin kam es nach der Attacke zu Unruhen zwischen jungen Männern und Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Letztere setzten Tränengas ein und feuerten in die Luft, um eine Demonstration für den Täter zu beenden. In der Nacht operierte die israelische Armee im Heimatort des Täters, um Vorbereitungen für die Zerstörung des Hauses seiner Familie zu treffen. Israel verfährt bei Anschlägen mit Todesopfern so, wenn die Täter Palästinenser sind.

Die amerikanische Regierung spricht von „Terrorangriffen“

Nach den Schüssen im Westjordanland verhaftete die israelische Polizei den mutmaßlichen Täter und einen weiteren Israeli. Die Armee teilte mit, laut Augenzeugenberichten seien Siedler mit Schafen auf Land des palästinensischen Dorfs Burqa vorgedrungen. Bewohner versuchten, sie zu vertreiben, was zu einer Auseinandersetzung mit Steinwürfen, Feuerwerkskörpern und schließlich den tödlichen Schüssen führte. Mehrere weitere Personen wurden verwundet. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen lag die Zahl der Angriffe von Siedlern auf Palästinenser im ersten Halbjahr 2023 um 40 Prozent höher als im Vorjahr.

Die amerikanische Regierung sprach mit Blick auf beide Vorfälle von „Terrorangriffen“. Im Unterschied dazu bezeichnete Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir den israelischen Täter am Sonntag als Helden. Er habe sich nur gegen Palästinenser verteidigt, die Juden hätten töten wollen, sagte Ben-Gvir. Der zweite Verhaftete war früher der Sprecher einer Abgeordneten von Ben-Gvirs Partei „Jüdische Stärke“. Er rief Medienberichten zufolge zur „Auslöschung“ palästinensischer Dörfer und zu „Blutrache“ auf. Ein ranghoher Vertreter der PA forderte, Ben-Gvirs Partei als terroristisch einzustufen.