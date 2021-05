Nach Waffenruhe : Tausende Palästinenser feiern „Sieg“

Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern vor der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem am Freitag Bild: Reuters

Nach der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sind am Freitag Tausende Palästinenser in Jerusalem, Ramallah und Gaza auf die Straßen gegangen, um einen „Sieg“ der Islamisten zu feiern. Vor der Al-Aqsa-Moschee kam es zu vereinzelten Zusammenstößen mit Polizeikräften, doch eskalierte die Lage zunächst nicht. Palästinensischen Rettungskräften zufolge wurden 15 Menschen behandelt, nachdem die Polizei Gummigeschosse eingesetzt hatte. Auch die am Freitag um zwei Uhr früh in Kraft getretene, von Ägypten vermittelte Waffenruhe hielt bis mindestens zum Abend ohne Zwischenfälle an.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, jeder Bruch der Waffenruhe werde mit „einem neuen Ausmaß an Härte“ erwidert werden. Netanjahu pries den Erfolg der israelischen Streitkräfte und Geheimdienste. Israel habe „der Hamas maximalen Schaden bei einem Minimum an Verlusten in Israel zugefügt“.

Bei den elf Tage währenden Kampfhandlungen waren mehr als zweihundertvierzig Palästinenser und zwölf Israelis getötet worden. Israel habe mehr als zweihundert islamistische Kämpfer getötet, darunter 25 Kommandeure, so Netanjahu. Weiter habe man mehr als hundert Kilometer Tunnel der Hamas zerstört. Die Opposition kritisierte die Regierung scharf dafür, nicht mehr als eine Waffenruhe ohne Vorbedingungen erreicht zu haben.

Verteidigungsminister Benny Gantz sagte, nach den Kampfhandlungen sei jetzt die Zeit für einen längerfristigen diplomatischen Prozess. Der palästinensische Botschafter bei den Vereinten Nationen verlangte, über die Waffenruhe hinaus müssten die grundlegenden Ursachen angegangen werden, die zu der Gewalt geführt hätten.

In Washington sagte Präsident Joe Biden, die Waffenruhe sei eine „wirkliche Chance“, Fortschritte zu erzielen. Er werde sich dafür einsetzen. Biden kündigte an, die Vereinigten Staaten würden „humanitäre Hilfe und internationale Unterstützung für die Menschen in Gaza“ leisten. Sein Außenminister Antony Blinken beabsichtigt, in den kommenden Tagen in den Nahen Osten zu reisen. Im State Department hieß es, Blinken wolle dort unter anderem mit seinem israelischen sowie dem palästinensischen Amtskollegen treffen.