Krise im Nahen Osten : Auch die Nato zieht Soldaten aus dem Irak ab

Aktualisiert am

Die ersten Waffenausbilder der Bundeswehr für die Kurden im Nordirak: Soldaten im September 2014 auf dem Nato-Flugplatz in Hohn (Schleswig-Holstein) Bild: dpa

Nach der Bundeswehr zieht wegen der Spannungen im Nahen Osten nun auch die Nato einen Teil ihrer Soldaten zeitweise aus dem Irak ab. Das bestätigte ein Sprecher des Militärbündnisses am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Das Personal werde an andere Orte im Irak verlegt oder außer Landes gebracht, sagte der Sprecher. Hintergrund sei der Schutz der Soldaten. Man sei bereit, die Ausbildungsmission wieder aufzunehmen, wenn es die Lage vor Ort zulasse. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Angesichts der aktuellen Lage in der Region hatte die Nato bereits am Wochenende entschieden, die tägliche Ausbildungsarbeit zunächst auszusetzen. Die Mission laufe aber grundsätzlich weiter, hatte ein Sprecher betont.

AKK: eine Sicherheitsmaßnahme

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bezeichnete die Verlegung von Bundeswehrsoldaten aus dem Irak nach Jordanien und Kuweit als Sicherheitsmaßnahme. Soldaten, die zurzeit nicht unmittelbar benötigt würden, sollten nicht unnötigen Risiken ausgesetzt werden, sagte Kramp-Karrenbauer am Dienstag auf der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Andere Staaten ergriffen die gleichen Maßnahmen. Die Ministerin betonte aber, dass die Soldaten gegebenenfalls jederzeit wieder in den Irak zurückkehren könnten. Ein Teil der deutschen Bundeswehrsoldaten im Irak war zuvor wegen der Spannungen im Nahen Osten nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani nach Jordanien und Kuweit verlegt worden.

Mehr zum Thema 1/

Kramp-Karrenbauer rief alle Beteiligten zur Deeskalation auf. Insbesondere Iran trage dafür Verantwortung. Deutschland werde alle diplomatischen Möglichkeiten und Kanäle nutzen, um einen Beitrag zur Deeskalation zu leisten. Die Ministerin betonte aber auch, dass der gemeinsame Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) weitergehen müsse. Die Anti-IS-Koalition habe nach wie vor Bestand, die Ziele hätten weiter Gültigkeit. Der IS sei noch nicht nachhaltig und endgültig besiegt. Und auch die Ziele der Ausbildungsmission im Irak, dort eigenständige, tragfähige Sicherheitsstrukturen zu schaffen, seien noch nicht endgültig erreicht. Allerdings sie die Bundeswehr auf Einladung der irakischen Regierung dort, sagte die Ministerin. Sollte sich daran etwas ändern, werde man das zu akzeptieren haben.