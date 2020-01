Aktualisiert am

In der Nähe von Paris : Mindestens ein Todesopfer bei Messerangriff

Südlich von Paris hat ein Mann mehrere Personen mit einem Messer attackiert. Mindestens ein Opfer starb, zwei befinden sich in Lebensgefahr. Die Polizei soll den Angreifer getötet haben.

Einsatzkräfte sind am Tatort. Bild: AFP

Bei einem Messerangriff südlich von Paris hat ein Mann am Freitagmittag mindestens einen Menschen getötet. Bei dem Opfer soll es sich um eine 50 Jahre alte Person handeln. Mindestens zwei weitere Menschen wurden bei dem Angriff in einem Park im Vorort Villejuif schwer verletzt und befinden sich in Lebensgefahr, wie der französische Fernsehsender BFMTV berichtete.

Nach dem Angriff soll der Mann vor der Polizei geflohen sein, die ihn mit drei Schüssen „neutralisierte“. Die Polizisten verfolgten den Mann und erschossen ihn in der Nähe eines Supermarktes. Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von „neutralisieren“ sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde. Zunächst war unklar, ob der Angreifer lebendig gefasst wurde oder starb.

Laut „Europe 1“ joggten zwei der Opfer in dem Park, als sie angegriffen wurden. Zeugen hatten nach Angaben des Senders die Polizei alarmiert. Wie „Le Parisien“ berichtet, habe eines der Opfer einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Nach ersten Informationen soll der Täter allein gehandelt haben. Das sollen Auswertungen einer Videoüberwachung zeigen. Die Ermittlungen der Polizei seien noch in vollem Gange. Polizei und Feuerwehr sperrten den Tatort großräumig ab.

Die Polizeipräfektur von Paris bestätigte am Freitag einen Einsatz in Villejuif rund um einen größeren Park und teilte per Twitter mit, dass der Bereich gemieden werden sollte.