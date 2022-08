Nagornyj Karabach : Aserbaidschan startet „Operation Rache“

Krisenregion im Südkaukasus : Kämpfe um Bergkarabach wieder aufgeflammt

In der Südkaukasus-Region Bergkarachbach ist es wieder zu Kampfhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan gekommen. Mehrere Soldaten wurden getötet. Jetzt will Russland die Lage in den umkämpften Gebieten „stabilisieren“.