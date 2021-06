Früherer sambischer Präsident : Kenneth Kaunda, der letzte Gründervater

Aktualisiert am

Kenneth Kaunda (ganz rechts) 1990 zusammen mit Nelson Mandela (l.) im Stadion der Freiheit in Lusaka Bild: AFP

Ein „mächtiger Baum“ sei gefallen, das „große Herz Afrikas“ habe aufgehört zu schlagen: Als die Nachricht des Todes von Kenneth Kaunda am Donnerstagabend eintraf, füllten sich die sozialen Medien in Sekundenschnelle mit Kondolenzbekundungen aus ganz Afrika. Auch jüngere Afrikaner, die seine Amtszeit nicht miterlebt hatten, drückten mit starken Formulierungen ihre Verehrung für ihn aus. Der frühere Staatspräsident von Sambia war einer der letzten noch lebenden Gründerväter in Afrika aus der Zeit des Kampfes um die Unabhängigkeit und eine Leitfigur der Befreiungsbewegungen im Süden des Kontinents, ein charismatischer Mann mit starker Ausstrahlung und viel Charme.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Anfang der sechziger Jahre, als Sambia noch Nordrhodesien hieß und ein formell selbstverwaltetes britisches Protektorat war, kandidierte der Missionarssohn und Lehrer als Spitzenkandidat der United National Independence Party, wurde zum Minister für lokale Verwaltung und soziale Fragen ernannt. Der Posten machte ihn zu einem der einflussreichsten afrikanischen Politiker in der Zeit, ebnete den Weg an die Spitze der Regierung, als Großbritannien sich zurückzog. 1964 wurde Kaunda zunächst Premierminister von Nordrhodesien und im gleichen Jahr als erster Präsident der Republik Sambia vereidigt.