Michail Gorbatschow gestorben : Der Kreml-Chef mit dem menschlichen Antlitz

Über kaum einen Politiker wird so unterschiedlich und zugleich so eindeutig geurteilt wie über Michail Gorbatschow; je nachdem, wo man ist. Gorbatschow wurde im Westen geliebt, in seiner Heimat Russland hingegen zu Lebzeiten von den meisten verachtet – weil er tat, was er tat, und unterließ, was er unterließ. Im Westen, besonders in Deutschland, war und bleibt er „Gorbi“, der half, das Wettrüsten zu beenden, und der die in der DDR stationierten sowjetischen Soldaten in den Kasernen ließ, als das Volk auf die Straße ging.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

In Russland galt Gorbatschow einer Mehrheit als Verlierer, manchen gar als Verräter, steht sein Name für Schwäche, Chaos und Armut. Gorbatschow, so heißt es, verspielte das Imperium; jenes, das Präsident Wladimir Putin nun zurückholen will. Dabei strebte Gorbatschow die Modernisierung, nicht den Zerfall der Sowjetunion an. Wie sehr er den bedauerte, zeigte sich 2014, als Gorbatschow die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim als „Wiedervereinigung“ und als „Moment des Glücks“ bezeichnete. Das war Jahrzehnte nach seiner aktiven Zeit. In dieser war der Reformer an dem System gescheitert, das er retten wollte – zuletzt auch, indem er mit Reaktionären paktierte.

Am 2. März 1931 wurde Michail Gorbatschow im nordkaukasischen Dorf Priwolnje im Gebiet Stawropol in eine Bauernfamilie geboren. Sein Vater war Russe, die Mutter Ukrainerin. Als Junge erlebte er, wie sein Großvater, obwohl der Anhänger Stalins war, verhaftet und gefoltert wurde. Dennoch trat Gorba­tschow mit 19 Jahren, als der Diktator noch lebte, in die Kommunistische Partei ein, wurde nach eigener Aussage ein „Mann des Systems“. Er studierte Jura in Moskau, lernte dort seine Frau Raissa kennen, machte rasch Karriere in der regionalen Parteiorganisation von Stawropol. Dort erwarb er sich mit ertragssteigernden Experimenten in der Landwirtschaft einen guten Ruf.

Im Alter von erst 40 Jahren stieg Gorbatschow ins Zentralkomitee auf, gefördert vom KGB-Chef Jurij Andropow, der ebenfalls aus dem Kaukasus stammte. Die folgenden Jahre waren lähmende, bleierne Jahre, in denen ein siecher Führer auf den anderen folgte. Andropow wurde 1982 nach dem Tod Leonid Breschnews Generalsekretär der Partei, starb selbst aber bald. Es folgte Konstantin Tschernenko, der 1985 verschied. Dann, am 11. März 1985, wurde Gorbatschow, der zu diesem Zeitpunkt erst fünf Jahre auch Mitglied des Politbüros war, mit 54 Jahren Generalsekretär der Kommunistischen Partei: Ein, gemessen an seinen Vorgängern, geradezu jugendlicher Mann, der Frische, Energie und Tatkraft ausstrahlte, gelangte an die Spitze des Imperiums im Niedergang, das nur noch mit Blick auf sein Militär eine „Supermacht“ war.

Gorbatschow pflegte einen neuen Umgangsstil. Begleitet von seiner Frau – auch das war ein Novum: eine First Lady der Sowjetunion –, mischte er sich unter das Volk, genoss öffentliche Auftritte. Das machte ihn beliebt, im Inland wie im Ausland. Er galt als Apparatschik, der den klaren Blick nicht verlernt und seine Menschlichkeit nicht verloren hatte. Als Symbol der Hoffnung auf bessere Zeiten, auf Entspannung.