Nachfolge Boris Johnsons : Ein weiterer Schub für Liz Truss

Liz Truss hat einen weiteren Schub für ihre Kampagne erhalten, Vorsitzende der Konservativen Partei und damit die nächste britische Premierministerin zu werden. Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson hat sich der frühere Gesundheitsminister Sajid Javid für die Außenministerin ausgesprochen. In einem Gastbeitrag für die „Times“ pries Javid am Mittwoch Truss´ Regierungserfahrung. Sie könne „die Partei einen“ und ihr „wieder einen Sinn geben“. Weiter hieß es: „Wenn wir unsere Regierung mit einer kühnen Agenda erneuern können, sind die Konservativen immer noch in der Lage, Labour, die [Schottische Nationalpartei] SNP und die Liberaldemokraten zu besiegen.“ Liz Truss sei am besten in der Lage, dies zu vollbringen.

Oliver Kühn Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Javid, der eigentlich als Freund von Truss´ Konkurrent Rishi Sunak galt, schrieb über die Pläne des früheren Finanzministers, sie bürgen die Gefahr, dass das Land „schlafwandelt in ein sozialdemokratisches Modell mit ausufernder Regierung und geringem Wachstum“. Besonderen Anstoß nahm Javid an Sunaks Zögern, Steuern zu senken. „Es gibt Leute, die sagen, man könne Steuern erst kürzen, wenn es wieder Wirtschaftswachstum gebe. Ich bin vom genauen Gegenteil überzeugt: Steuerkürzungen sind eine Voraussetzung für Wachstum“, so Javid.

Aus dem Team von Truss hieß es, sie sei nach der gemeinsamen Zeit in der Regierung froh, Javid „in ihrem Team“ zu haben. „Wir brauchen die besten Spieler auf dem Feld und seine Erfahrung verleiht unserer Kampagne einen weiteren Schub“, sagte ein Sprecher. Javids Unterstützung zeige, dass Truss die Partei zusammenbringe und diese sich hinter ihrem „mutigen Plan“ versammle.

Javid schließt sich mit seiner Wahlempfehlung der deutlichen Favoritin in der Nachfolgefrage an. In der Nacht zum Donnerstag veröffentlichte die Internetseite der Partei „ConservativeHome“ eine aktuelle Umfrage unter Tory-Mitgliedern. Diese sprachen sich zu 58 Prozent für Truss aus und nur zu 26 Prozent für Sunak. Auch eine Kehrtwende in den vergangenen Tagen schien ihr in der Erhebung nicht geschadet zu haben. So hatte sie einen Plan verkündet, die Entlohnung von Beschäftigten des Öffentlichen Sektors zu beschneiden, um elf Milliarden Pfund (rund 13 Milliarden Euro) jährlich einzusparen. Sie hatte jedoch nicht bedacht, dass damit auch Polizisten, Krankenschwestern und Lehrer weniger verdienen würden.

Truss weiter rechts positioniert als Sunak

Nach heftigen Reaktionen kassierte sie das Vorhaben ein. Truss gilt auch als Favoritin, weil sich die frühere Brexit-Gegnerin weiter rechts positioniert hat als Sunak. Dazu kommt, dass mehrere Regierungsmitglieder sich hinter die Außenministerin gestellt haben. Außerdem hängt Sunak an, dass er – im Gegensatz zu Truss – die Regierung verlassen hat. Deshalb wird er von vielen als weniger loyal angesehen wird, erst recht, seitdem bekannt wurde, dass die Internetseite für seine Wahlkampagne schon im Dezember des vergangenen Jahres registriert wurde.

Mehr zum Thema 1/

Javid hatte nach der Rückzugsankündigung von Boris Johnson selbst seinen Hut für dessen Nachfolge in den Ring geworfen. Er hatte seine Kandidatur allerdings schnell beenden müssen, nachdem klar wurde, dass er nicht genügend Unterstützung aus der Fraktion im Unterhaus bekommen würde. Javids Rücktritt als Gesundheitsminister im Juli – unverzüglich gefolgt von derjenigen Sunaks als Finanzminister – führte zu einer Welle von Rücktritten, die Johnsons Demission zur Folge hatten. Sunak und Truss werben derzeit um die rund 200.000 Parteimitglieder, die bis zum zweiten September ihre Stimme abgeben sollen. Das Ergebnis soll am fünften September präsentiert werden.