Proteste in Brasilien : Bolsonaros Ermahnung per Video

Auf den ersten Blick erinnerte Jair Bolsonaro vom Aussehen her ein wenig an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, als er sich am Mittwoch in einer Videobotschaft zum zweiten Mal seit seiner Wahlniederlage an die Öffentlichkeit wandte. In dunklem T-Shirt saß er in einem Sessel und blickte mit ernster Miene in die Kamera.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Brasilien befindet sich nicht im Krieg. Doch die Situation ist angespannt. Seit Sonntag blockieren frustrierte Anhänger Bolsonaros landesweit Straßen. Sie erkennen das Wahlergebnis nicht an. In seiner Videobotschaft forderte Bolsonaro sie auf, die Blockaden aufzugeben. „Das ist nicht in Ordnung“, sagte er, die Blockaden verletzten die Bewegungsfreiheit der Bürger und schadeten der Wirtschaft. Alle anderen Proteste seien hingegen willkommen und „Teil des demokratischen Spiels“.

Schon vor Bolsonaros Ansprache hatte die Zahl der Blockaden abgenommen. Am Donnerstag wurden noch 89 gesperrte Straßen in elf Bundesstaaten gemeldet. Der Protest hat sich mittlerweile in die Städte verlagert und ist noch radikaler geworden. Am Allerseelen-Feiertag versammelten sich Tausende Demonstranten in den wichtigsten Hauptstädten der Bundesstaaten. Vor Kasernen und militärischen Verwaltungssitzen forderten sie eine Intervention der Armee, um eine Amtseinsetzung des früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu verhindern, der sich am Sonntag in der Stichwahl gegen Bolsonaro knapp durchgesetzt hat.

Amtsübergabe eingeleitet

Die antidemokratischen Demonstrationen, die Bolsonaro immer wieder als spontan bezeichnet, werden von Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken angeheizt. Am Mittwoch verbreitete sich beispielsweise die falsche Information, dass ein Wahlbetrug nachgewiesen worden sei. Zuvor hatte bereits eine Falschmeldung über die angebliche Verhaftung des Vorsitzenden des Wahlgerichts die Runde gemacht. Später war davon die Rede, dass die Armee beschlossen hätte, bis Mitternacht zu handeln.

Die vagen Äußerungen und indirekten Anspielungen des Präsidenten und anderer Personen aus seinem Umfeld halten bei den radikalen Demonstranten eine diffuse Hoffnung am Leben, dass ihr Protest und der gesetzwidrige Aufruf zu einem Staatsstreich erwünscht und dienlich seien. „Ovationen für alle Brasilianer, die spontan auf der Straße gegen den moralischen Bankrott unseres Landes protestieren“, schrieb Präsidentensohn Eduardo Bolsonaro auf Twitter.

Der Aufruf Bolsonaros, die Straßenblockaden aufzugeben, wurde von einigen radikalen Gruppen jedoch auch als Verrat gewertet. Sie nahmen das zum Anlass, eine Abkehr von Bolsonaro zu fordern. In einem Video, das sich rasch verbreitete, sagte ein Protestführer, dass Bolsonaro nicht mehr ihr Präsident sei, falls er sich tatsächlich gegen die Blockaden ausgesprochen habe: „Wir wollen Bolsonaro nicht mehr. Wir wollen die Armee an der Macht.“ Andere wiederum glaubten, Bolsonaros Videobotschaft wäre gefälscht.

Mehr zum Thema 1/

Die Amtsübergabe wird derweil schon eingeleitet. In diesen Tagen kommt es zu den ersten Treffen zwischen Mitgliedern der amtierenden und der künftigen Regierung. Auch laufen Verhandlungen zur Bildung von neuen Koalitionen im Kongress. Quellen innerhalb der Armee versichern, dass man nicht in den Regierungswechsel eingreifen und nötigenfalls den Präsidenten dazu anhalten werde, sich deutlicher an seine Anhänger zu wenden. Ein hoher Militärbeamter sagte zudem, dass die Armee, die an der Beaufsichtigung der Wahlen beteiligt war, keinerlei Hinweise auf einen Wahlbetrug entdeckt habe.