Mordversuch in Buenos Aires : Argentinien ringt nach versuchtem Attentat um Fassung

Die Szenen vor dem Wohnsitz der argentinischen Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner erschüttern das ganze Land. Auf Videos ist zu sehen, wie Kirchner sich am späten Abend durch eine Menge von Anhängern bewegt, die sich im schicken Wohnviertel Recoleta in Buenos Aires zusammengefunden haben. Plötzlich drängt sich ein Mann durch die Menschen, zieht eine Waffe, die er Kirchner ins Gesicht hält, und drückt mehrmals ab.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Wie durch ein Wunder passiert nichts.

Die Waffe hatte offenbar eine Ladehemmung. Sie war nach Angaben der Ermittler geladen. Erst einen Augenblick später realisieren die Anwesenden, was passiert ist – oder eben ganz knapp nicht.

Der Täter, ein 35 Jahre alter Mann mit brasilianischer Nationalität, wurde auf der Stelle festgenommen. Der Brasilianer, der schon seit seiner Kindheit in Argentinien lebt, war der Polizei nicht unbekannt. Im Vorjahr stellten Beamte während einer Verkehrskontrolle ein Messer sicher, das er nach eigenen Aussagen zur Selbstverteidigung bei sich trug. Der Täter arbeitete laut seiner Registrierung als Fahrer für Online-Transportdienste. Die sozialen Netzwerke des Täters deuten auf einen rechtsextremen Hintergrund hin. An seinem Ellenbogen trägt der Mann eine Tätowierung in Form einer schwarzen Sonne, ein beliebtes Symbol bei Neonazis. Auch soll er weitere einschlägige Tätowierungen tragen. Über die Motive der Tat gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Die Polizei führte an der Adresse des Täters eine Hausdurchsuchung durch.

Die Ereignisse haben Argentinien geschockt. Präsident Alberto Fernández wandte sich noch am selben Abend in einer Ansprache im öffentlichen Fernsehen an die Bevölkerung und drückte seine tiefe Abscheu aus. Fernández beschrieb den Vorfall als „extrem ernst“. Es sei „das Schwerwiegendste“, was in Argentinien seit der Wiederherstellung der Demokratie passiert sei. Der Angriff verdiene die schärfste Ablehnung der gesamten argentinischen Gesellschaft, aller politischen Sektoren, weil diese Ereignisse die Demokratie beträfen. „Wir sind verpflichtet, das demokratische Zusammenleben wiederherzustellen“, das durch Hassreden gebrochen worden sei. „Wir können tiefe Meinungsverschiedenheiten haben, aber in einer demokratischen Gesellschaft kann Hassrede nicht stattfinden, weil sie Gewalt hervorbringt und es keine Möglichkeit gibt, dass Gewalt mit der Demokratie koexistiert“, sagte Fernández. Gewalt und Hass müssten aus dem politischen und medialen Diskurs verbannt werden.

Der frühere Präsident und heutige Oppositionsführer Mauricio Macri drückte auf Twitter seine „absolute Ablehnung“ der Vorfälle aus und seine Erleichterung, dass Kirchner nichts passiert sei. Macri forderte eine „sofortige und tiefgreifende Aufklärung durch die Justiz und die Sicherheitskräfte“. Im Kongress fanden sich Vertreter von Regierung und Opposition zusammen, um das Attentat gemeinsam zu verurteilen und sich mit Kirchner zu solidarisieren. Auch international wurde der misslungene Mordversuch von Regierungen und Persönlichkeiten aufs Schärfste verurteilt. Die Vereinigten Staaten solidarisierten sich mit Argentinien und allen friedlichen Menschen, die Gewalt, Extremismus und Hass ablehnten, schrieb der amerikanischen Botschafter Marc Stanley, der sich mit Kirchner schon persönlich traf. Man sei erleichtert zu wissen, dass es ihr gut gehe. Spaniens Präsident Pedro Sánchez sprach von einem Attentatsversuch und sagte, das Hass und Gewalt die Demokratie nie besiegen würden.