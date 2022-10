Nach Truss´ Rücktritt : So wollen die Konservativen einen neuen Premierminister bestimmen

Die britische Premierministerin Liz Truss hat mit ihrem Rücktritt eine weitere Nachfolgesuche in der Konservativen Partei ausgelöst. Eines ist dabei klar: die Partei will das so schnell wie möglich durchziehen. Darin sind sich der Generalsekretär Jake Berry und der Abgeordnete Graham Brady, Vorsitzender des „1922-Komitees“, das den Wettbewerb organisiert, einig. Schon am nächsten Freitag soll Truss´ Nachfolger präsentiert werden. Denn am darauf folgenden Montag steht ein wichtiges Ereignis an: Die Regierung soll ihr Wirtschaftsprogramm vorstellen. Dabei sollen möglichst die Fehler vermieden werden, die im September mit dem sogenannten Mini-Budget gemacht wurden, als die Märkte erschüttert wurden und das Pfund abstürzte.

Die bislang letzte Suche nach einem Vorsitzenden – der dann auch Premierminister wird – ist der Partei noch in frischer Erinnerung. Erst im Juli dieses Jahres hatte der damalige Premierminister Boris Johnson den Vorsitz niederlegt und den Startschuss zu dem Rennen gegeben.

Elf Abgeordnete hatten ihren Hut in den Ring geworfen, acht von ihnen konnten mindestens 20 ihrer Fraktionskollegen von sich überzeugen und wurden nominiert. Die Parlamentarier warfen dann in mehreren Abstimmungen einen Kandidaten nach dem anderen aus dem Rennen, bis nur noch Rishi Sunak und Liz Truss übrig waren.

„Es ist Zeit für eine Neuwahl“

Die beiden stellten sich dann einen Monat lang den Parteimitgliedern, die letztendlich Truss zur Vorsitzenden erkoren. Am 6. September wurde sie von der damaligen Königin Elisabeth II. mit der Regierungsbildung betraut. Die ganze Suche hatte fast zwei Monate gedauert. Das soll, angesichts der heftigen wirtschaftlichen Probleme des Landes jetzt vermieden werden. „Wir sind uns sehr bewusst über die Notwendigkeit im Sinne des nationalen Interesses, dies sehr schnell und klar zu regeln“, sagte Graham Brady am Donnerstag.

Deshalb wird es neue Regeln für die Kandidatensuche geben. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, sind für eine Nominierung nun nicht mehr zwanzig Stimmen ausreichend, sondern Kandidaten brauchen die Unterstützung von mindestens 100 Abgeordneten, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das „1922-Komitee“ nimmt die Vorschlage schon seit der Nacht entgegen, Bewerbungsschluss ist am Montag um 15 Uhr. Sollte es nur einen Kandidaten geben, der genügend Stimmen auf sich vereint, würde dieser automatisch Parteivorsitzender und damit auch Premierminister.

Sollte es drei Kandidaten geben – mehr ist bei 365 Konservativen im Unterhaus nicht möglich – soll noch am Montag eine Abstimmung in der Fraktion stattfinden. Derjenige Kandidat mit den wenigsten Stimmen würde aus dem Rennen ausscheiden. Stattfinden soll die Abstimmung zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, ein Ergebnis wäre somit gegen 19 Uhr zu erwarten. Sodann sollte es noch eine Abstimmung geben, um die Präferenz der Abgeordneten klar zu machen.

Die endgültige Entscheidung zwischen den letzten beiden Kandidaten soll den Parteimitgliedern überlassen werden – das sind lediglich 0,3 Prozent der britischen Wahlberechtigten. Diese könnten dann bis Freitag 12 Uhr an einer Online-Abstimmung teilnehmen und ihren Favoriten zum Parteivorsitzenden und nächsten Premierminister von Großbritannien küren.

Noch ist nicht klar, welche Abgeordneten sich der Wahl stellen werden. Erwartet wird, dass Rishi Sunak abermals antritt. Möglich ist auch eine Kandidatur der früheren Ministerin Penny Mordaunt, die im Juli ebenfalls mehr als 100 Stimmen der Abgeordneten bekam. Auch der Name der am Mittwoch zurückgetretenen Innenministerin Suella Braverman wird genannt. Sie war im Juli ebenfalls im Rennen, schied aber in der zweiten Abstimmungsrunde aus. Außerdem ist auch eine Rückkehr von Boris Johnson möglich. Er ist an der Parteibasis immer noch beliebt und es gibt schon Abgeordnete, die sich öffentlich für ihn aussprechen. Allerdings gibt es auch Gegner dieser Idee, da Johnson für sie mit zu vielen Skandalen verbunden ist.

Der Opposition wird dieses Verfahren nicht gefallen. Sie rufen schon seit dem Rücktritt von Boris Johnson im Juli nach einer Neuwahl. Nach der Ankündigung am Donnerstag sind diese Forderungen wieder lauter geworden. Keir Starmer, der Labour-Vorsitzende, schrieb in einer Stellungnahme, die Konservativen hätten kein „Mandat für eine Regierung“ mehr. „Es ist Zeit für eine Neuwahl“, so Starmer.