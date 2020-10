Nach Trumps Infektion : Sprecherin des Weißen Hauses hat auch Corona

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am Freitagabend war der 74 Jahre alte Präsident Donald Trump nach seiner Infektion mit dem Coronavirus in das Walter-Reed-Krankenhaus gebracht worden. Seine Ärzte hatten am Sonntag gesagt, Trump habe am Freitag hohes Fieber gehabt und seine Sauerstoffsättigung im Blut sei zurückgegangen. Während dieser Zeit sei ihm Sauerstoff zugeführt worden. Seit Freitag sei er dann aber ohne Fieber. Ihm gehe es schon besser. Trump wolle noch am Montag unbedingt aus der Klinik entlassen werden, sagte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, bei Fox News.

Seit der Bekanntgabe von Trumps Corona-Infektion in der Nacht zum Freitag wächst die Zahl der positiven Fälle im Umfeld des Präsidenten. Betroffen sind unter anderem drei republikanische Senatoren, Trumps Wahlkampfmanager Bill Stepien, sein Wahlkampfberater Chris Christie, Trumps Ex-Beraterin Kellyanne Conway und die Vorsitzende der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel.