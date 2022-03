Nach Tod einer Mitarbeiterin : OSZE zieht Beobachter aus Ukraine ab

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat immer noch zivile Beobachter in der Ukraine. Nach dem Tod einer Mitarbeiterin in Charkiw läuft ihre Evakuierung.

Der Tod einer ukrainischen Mitarbeiterin am 1. März in Charkiw hat den Blick auf die im­mer noch bestehende „Special Mo­nitoring Mission“ der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gelenkt. Die Frau war laut OSZE dabei, für ihre Familie Essen zu besorgen, als sie durch einen Artillerieangriff getötet wurde – „in einer Stadt, die zur Kriegszone wurde“.

Obwohl längst offener Krieg herrscht, befinden sich noch immer Mitglieder der OSZE-Mission SMM im Land. Die zivilen Beobachter sollen laut ihrem ursprünglichen Auftrag feststellen, ob es Sicherheits­vorfälle gibt. Ihre Berichte seither sind ein Protokoll des latenten Krieges seit 2014 an der sogenannten Kontaktlinie im Osten der Ukraine. Ei­nige Teilnehmerstaaten, darunter Deutschland, hatten schon im Zeichen der zunehmenden Spannungen vor dem Einfall Russlands ihre Staatsangehörigen abgezogen. Seit 24. Februar hat die SMM begonnen, das verbliebene ausländische Personal – ursprünglich bis zu 1000 Beobachter, hinzu kommen Ortskräfte wie die getötete Maryna Fenina als Fahrer und Übersetzer – aus dem Land zu bringen. Missionschef Yaşar Halit Çevik und sein Stab blieben bis zum Ende der Evakuierung im Land, heißt es. Sie haben sich aus Kiew in den westlichen Teil der Ukraine zu­rückgezogen.

Wie viele Beobachter genau noch in der Ukraine sind, darüber gibt die OSZE wegen der „dynamischen Si­tuation“ vorerst nicht Auskunft. Ein Team in der von der russischen Ar­mee eingenommenen Stadt Cherson befinde sich in einem geschützten Un­­terschlupf und warte auf eine Ge­legenheit für eine sichere Evakuierung. Unterdessen berichteten sie ge­mäß ihrem Mandat weiter das, was sie wahrnehmen konnten: „zahl­reiche Explosionen“ durch Ra­ketenwerfer, „Feuerstöße von schwe­­ren Maschinengewehren“, gepanzerte Fahrzeuge mit russischen Hoheitszeichen mit Fahrtrichtung Stadtzentrum.

OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid besuchte am Mittwoch und Donnerstag die nach Moldawien ge­brachten SMM-Mitglieder und lobte deren „großartige Arbeit in der Ukraine“. Der Abzug sei nur einstweilig, betonte sie. Sobald es sicher sei, solle die Arbeit im Land wieder aufgenommen werden.