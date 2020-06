Nach Tod durch Polizeigewalt: Hunderte nehmen Abschied von George Floyd

Der bei einem Polizeieinsatz getötete Afroamerikaner George Floyd ist vor der Beisetzung in einer Kirche in Texas aufgebahrt worden. Hunderte nehmen dort Abschied – kniend, mit emporgestreckten Fäusten und auch in Uniform.