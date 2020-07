Nach Suizid-Versuchen : Rettungsschiff „Ocean Viking“ ruft Notstand aus

Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ mit 180 Migranten an Bord hat den Notstand ausgerufen. Sieben Anfragen an Behörden um Zuweisung eines sicheren Hafens seien abgelehnt worden; innerhalb der vergangenen 24 Stunden hätten sechs Personen einen Suizidversuch unternommen, teilte die Organisation SOS Méditerranée für Deutschland am Freitag mit. „Die Geretteten haben heute Morgen einen Hungerstreik begonnen“, erläuterte Verena Papke, die Geschäftsführerin der Organisation.

Die Situation auf dem Schiff habe sich so verschlechtert, dass die Sicherheit der Geretteten und der Besatzung nicht mehr gewährleistet sei. Am Freitagnachmittag habe man Italien über den Notstand informiert. Zuvor habe man vergeblich eine Verlegung von 44 Personen beantragt, die psychische Störungen zeigten. Es handle sich um einen beispiellosen Schritt in der Geschichte der „Ocean Viking“.

Die Menschen waren am Donnerstag vergangener Woche sowie am Dienstag im Meer aus Seenot gerettet worden, hatte SOS Méditerranée berichtet. Italien und Malta hatten sich in der Corona-Pandemie zu nicht sicheren Häfen erklärt. Trotzdem brechen Migranten von Libyen und Tunesien in Richtung Europa auf. Rom und Valletta nahmen zuletzt zwar wieder Migranten von privaten Schiffen auf, doch die Länder zögern mit der Zuweisung von Häfen oft lange. Sie fordern von anderen EU-Staaten regelmäßig Zusagen über die Weiterverteilung der Menschen.

Das privat betriebene Rettungsschiff war zu Beginn vergangener Woche von Marseille in See gestochen und hatte in mehreren Einsätzen seit dem 26. Juni insgesamt 180 Bootsmigranten geborgen. Anlässlich der am Mittwoch begonnenen deutschen EU-Ratspräsidentschaft forderte SOS Méditerranée Außenminister Heiko Maas (SPD) mit einer Petition auf, sich für die Einführung eines EU-Seenotrettungsprogramms einzusetzen.