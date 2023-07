Seit Tagen fordert die Opposition eine Stellungnahme von Ministerpräsident Modi zur sexuellen Misshandlung zweier Frauen in Manipur. Nun will sie ihn mit anderen Mitteln dazu bringen.

In Folge der Gewalt im Nordosten des Landes wird sich Indiens Ministerpräsident Narendra Modi einem Misstrauensvotum im Parlament stellen müssen. Der von einem Mitglied der oppositionellen Kongresspartei am Mittwoch ins Parlament eingebrachte Antrag wurde mit der nötigen Anzahl an Stimmen angenommen. Das Misstrauensvotum selbst hat aufgrund der Mehrheitsverhältnisse keine Aussicht auf Erfolg.

Mit ihm will die Opposition den Regierungschef aber dazu zwingen, zu den Vorgängen im Bundesstaat Manipur im Parlament Stellung zu nehmen. Der Forderung nach einer Regierungserklärung zu Manipur ist Modi bisher nicht nachgekommen. Allerdings hatte Innenminister Amit Shah mehrfach bekräftigt, zu einer offenen Debatte im Parlament bereit zu sein. Wann es zu der Abstimmung im Unterhaus, der Lok Sabha, kommen wird, war zunächst unklar.

Seit in der vergangenen Woche ein Video aufgetaucht war, auf dem die sexuelle Misshandlung zweier Frauen in Manipur zu sehen ist, verlangt die Opposition eine Stellungnahme. Das in den sozialen Medien verbreitete Video zeigt, wie die Frauen nackt durch eine Straße getrieben und von Männern angefasst werden. Danach sollen sie in einem Feld von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Der Vorfall ereignete sich schon Anfang Mai, jedoch wurden erst nachdem das Video aufgetaucht ist erste Festnahmen vorgenommen. Gegen mehr als ein Dutzend Verdächtige wird nun ermittelt.

Oppositionsbündnis für kommende Parlamentswahl

Die Frauen sollen der Minderheit der Kuki angehören, die Männer der Bevölkerungsgruppe der Meitei. Zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen kommt es seit Mai immer wieder zu Ausbrüchen schwerer Gewalt. Es wurden mehr als hundert Menschen getötet und Tausende aus ihren Häusern vertrieben. Die mehrheitlich hinduistischen Meitei dominieren den Bundesstaat, wollen aber offiziell als benachteiligte Stammesgesellschaft anerkannt werden, da damit Vorteile bei der Vergabe von Studienplätzen und Regierungsjobs verbunden sind. Mehrheitlich christliche Gruppen wie die Kuki und Naga fürchten, dadurch weiter marginalisiert zu werden.

Indiens Opposition, von der sich einige Mitglieder kürzlich zu einer neuen Allianz mit dem Akronym „INDIA“ zusammengeschlossen hat, nutzt den Konflikt, um im Jahr vor der Parlamentswahl den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Mit vollem Namen nennt sich das Bündnis „Indian National Developmental Inclusive Alliance“. Ihm gehören 26 Parteien an, darunter die Kongresspartei sowie diverse Regionalparteien. Sie wollen versuchen, bei der Wahl 2024 eine gemeinsame Front zu bilden, um besser gegen das mächtige Gespann aus Modi und seiner Bharatiya Janata Party (BJP) ankommen können.

Ministerpräsident Modi hat das Bündnis scharf angegriffen. „Noch nie hat dieses Land eine so ziel- und richtungslose Opposition gehabt“, zitierte ein Sprecher den Regierungschef. Zudem echauffierte sich Modi über das Akronym des Oppositionsbündnisses. Er nannte mehrere Organisationen zweifelhaften Rufs, die sich ebenfalls mit dem Landesnamen geschmückt hatten.