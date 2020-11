Nach Rücktritt von Merino : Peru weiter ohne Präsident

Polizisten und Demonstranten stehen sich am Sonntag auf den Straßen in Lima nach dem Rücktritt von Interimspräsident Merino gegenüber. Bild: Reuters

Peru beginnt die Woche ohne einen Präsidenten. Ein Versuch der Abgeordneten, einen Nachfolger für den am Sonntag zurückgetretenen Interimspräsidenten Manuel Merino zu bestimmen, ist am Sonntagabend gescheitert. Die Kandidatur der Abgeordneten Rocío Silva Santisteban von der linken Partei Frente Amplio für das Direktorium des Kongresses, aus dem die Übergangsregierung hervorgeht, brachte keine Mehrheit zusammen, obwohl es keine Gegenkandidatur gab. 42 Abgeordnete sprachen sich für Silva aus, 52 gegen sie, während sich 25 ihrer Stimme enthielten. Silva zeigte sich überrascht. Verschiedene Parteien hätten sich nicht an Wort gehalten. Am Montag werden die Abgeordneten abermals zusammenkommen, um die Nachfolge Merinos zu regeln.

Während die Abgeordneten über einen neuen Interimspräsidenten verhandelten, versammelten sich vor dem Kongress zahlreiche Demonstranten. Wenige Stunden zuvor waren sie im Freudentaumel gewesen. Anlass war der Rücktritt des bisherigen Interimspräsidenten Merino. Merino war am Sonntagmittag unter dem Druck verschiedener Parteien und der Öffentlichkeit zurückgetreten. Zuvor hatten bereits mehrere Minister ihre Rücktritte angekündigt. Merino war erst seit Dienstag im Amt, nachdem das Parlament tags zuvor den bisherigen Präsidenten Martín Vizcarra wegen „moralischer Untauglichkeit“ abgesetzt hatte.

Nach der Absetzung war es in Lima und anderen Städten zu großen und heftigen Demonstrationen gekommen. In Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften kamen mindestens zwei Demonstranten um. Dutzende wurde verletzt und verhaftet. Beobachter gehen davon aus, dass sich die Proteste in Peru in den kommenden Tagen fortsetzen. Sie richteten sich nicht ausschließlich gegen Merino, sondern gegen den Kongress als ganzes. Dessen Absetzung von Vizcarra auf rechtlich schwammiger Grundlage wird von vielen Peruanern als ein „parlamentarischer Staatsstreich“ gesehen, um den von Vizcarra angestoßenen Kampf gegen die Korruption zu stoppen. Gegen rund die Hälfte aller Abgeordneten laufen Strafverfahren wegen unterschiedlicher Delikte.