Nach Rücktritt der Regierung : Die Libanesen bleiben skeptisch

Demonstranten in Beirut versuchen am 10. August, zum Parlament vorzudringen. Bild: AFP

Als Hassan Diab am Montagabend den Rücktritt seiner Regierung ankündigte, sagte er: „Ich habe schon vorher gesagt, dass die Korruption in jedem Winkel des Staates verwurzelt ist. Aber ich habe festgestellt, dass die Korruption größer ist als der Staat.“ Der libanesische Ministerpräsident soll nach dem Willen von Präsident Michel Aoun geschäftsführend im Amt bleiben, bis sich die politischen Blöcke im Parlament auf eine neue Regierung geeinigt haben. In der lokalen Presse wurde zwar lanciert, die Führer dieser Blöcke würden sich damit beeilen. Es sei zu dringlich, die vielen Probleme anzugehen. Unter denjenigen in Beirut, die auch eine Woche nach der monströsen Explosion im Hafen alle Hände voll zu tun haben, der Zerstörung Herr zu werden, herrscht jedoch Skepsis.

Die Erfahrung gibt ihnen recht: Bis Diab Anfang des Jahres im Amt war, hatte das Geschachere um Posten etwa drei Monate gedauert. Aber der Druck ist dieses Mal deutlich höher. Dass der deutsche Außenminister Heiko Maas seine Beirut-Reise an diesem Mittwoch trotz des Rücktritts nicht abgesagt hat, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die politischen Führer dieses Mal die Nebenrolle spielen. Paris hat dafür mit dem Besuch von Präsident Emmanuel Macron den Ton gesetzt.

Zorn über die Brutalität gegen Demonstranten

Die Libanesen wird der Rücktritt des Kabinetts kaum beruhigen, das zeigten schon die Krawalle in der Innenstadt am Montagabend. Ablehnung und Wut in den Reihen der Protestbewegung bleiben. Für sie waren Diab und seine Mannschaft ohnehin nur eine Schaufenstertruppe. Es gebe immer noch Aoun, Parlamentspräsident Nabih Berri und das „ganze System“, hieß es in einem Aufruf im Internet. Außerdem herrscht Zorn über die Brutalität, mit der Armee, Polizeikräfte und – allem Anschein nach – Gefolgsleute Berris in Zivil am Samstag gegen die Demonstranten vorgingen.

Ärzte berichteten dem Sender Al Dschazira, sie hätten Verletzungen behandelt, die durch Gummigeschosse und Schrotmunition für die Vogeljagd hervorgerufen worden seien. Offenbar sei aus kurzer Distanz auf die Demonstranten gefeuert worden. Ein Arzt berichtete dem Sender, er habe in einem Fall ein Gummigeschoss aus dem Körper eines Verletzten entfernen müssen. Der Verdacht libanesischer Beobachter und westlicher Diplomaten richtet sich gegen eine Truppe, die dem Parlamentspräsidenten untersteht und die schon in der Vergangenheit durch brutale Angriffe auf Demonstranten aufgefallen ist.

Mehrere Meldungen machten außerdem deutlich, dass die Probleme, die vor der Explosion auf dem Libanon lasteten, nicht kleiner geworden sind – im Gegenteil. Das Land, das sich im März offiziell bankrott erklärt hatte, muss mit Gläubigern verhandeln. Die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds stecken in einer Sackgasse. David Beasley, Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, schlug Alarm, dem Libanon drohe in rund zweieinhalb Wochen das Brot auszugehen. 85 Prozent des Getreides würden über den nun völlig zerstörten Hafen von Beirut ins Land geholt, sagte Beasley, der am Montag in die libanesische Hauptstadt gereist war. Er äußerte indes die Hoffnung, ein Teil des Hafens könne noch im August für Hilfsmaßnahmen hergerichtet werden. Das deckt sich mit internen Berichten libanesischer Reedereien, laut denen ein Teil des Containerterminals bald wieder in Betrieb genommen werden könne. Auch der Augenschein deutet darauf hin.

Die Weltgesundheitsorganisation zeigte sich am Dienstag besorgt über die starke Zunahme von Infektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen 24 Stunden seien 300 neue Infektionen gemeldet worden. Der Libanon, dessen Gesundheitssystem hart von der Explosion getroffen wurde, habe eine der höchsten Raten von Corona-Neuansteckungen in der Region des östlichen Mittelmeeres. Die verzweifelten Menschen in Beirut hätten derzeit andere Prioritäten als den Schutz vor einer Infektion. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, es würden immer noch etwa 20 Personen vermisst.