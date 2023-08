Aktualisiert am

Was wird aus Wagner?

Nach Prigoschins Tod : Was wird aus Wagner?

Der belarussische Präsident sagt, die Milizionäre würden in seinem Land bleiben. Der Kremlsprecher gibt sich ahnungslos, das russische Militär will angeblich die Afrika-Aktivitäten übernehmen. Nach Prigoschins Tod ist vieles offen.

Was nach dem Tod Jewgenij Prigoschins aus dessen Wagner-Miliz werden soll, ist weiter unklar. Was deren Zukunft betreffe, könne er nichts sagen. „Ich weiß es nicht“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag. Dmitrij Peskow erinnerte daran, dass es „de jure“ gar kein „privates Militärunternehmen“ Wagner gebe, nur faktisch eine Gruppe dieses Namens.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

In Russland sind „Söldnertum“ und „private Militärunternehmen“ verboten, woran auch die militärischen Aktivitäten Wagners im Interesse des Kremls in Syrien, afrikanischen Ländern und in der Ukraine nichts geändert haben. Putin selbst habe immer wieder die Wichtigkeit von Wagners Rolle hervorgehoben, sagte Peskow. „Das Heldentum dieser Leute wird nie vergessen werden, davon hat der Präsident gesprochen.“

Doch ist ein am Freitag vom Kreml veröffentlichter Erlass Putins sichtlich von dem Misstrauen geprägt, das durch Prigoschins Eintagesaufstand von Ende Juni genährt worden ist. Wer in Freiwilligenverbände eintritt, welche die russischen Streitkräfte bei deren Aufgaben „unterstützen“, muss demnach jetzt einen Eid ablegen. „Ich schwöre, der Russischen Föderation treu zu sein, ihre Unab­hängigkeit und Verfassungsordnung mutig zu schützen“, soll man unter anderem sagen. Die neue Pflicht wird damit begründet, „geistig-moralische Grund­lagen für den Schutz der Russischen ­Föderation“ schaffen zu wollen. Hätte Prigoschin, wie vom russischen Verteidigungsministerium Mitte Juni gefordert, seine Kämpfer dem Militär unterstellt, wäre ein solcher Erlass nicht nötig geworden. Doch der Milizenführer hatte sich den Aufforderungen widersetzt und in der Sorge, die Kontrolle über Wagner zu verlieren, seinen Aufstand angezettelt.

Wenige Tage nach dessen Ende warb Putin nach seiner eigenen Schilderung persönlich bei einem Treffen mit Prigoschin und dessen Kommandeuren im Kreml für eine Eingliederung der Milizionäre ins Militär. Wie viele von ihnen dem Angebot mittlerweile Folge geleistet haben, ist unklar. Tausende Wagner-Kämpfer sollen sich weiter in Belarus aufhalten. Der Minsker Machthaber Alexandr Lukaschenko, der sie infolge des Endes des Aufstands eingeladen hatte, sagte am Freitag: „Wagner wird weiter in Belarus leben.“

Erste direkte offizielle Bestätigung für Tod Prigoschins

Satellitenbilder hatten gezeigt, dass in einem für die Miliz eingerichteten Feldlager nahe Ossipowitschi hundert Kilometer südöstlich von Minsk viele Zelte abgebaut worden sind, laut Radio Free Europe/Radio Liberty 101 von 273 seit Anfang August. Man entferne nur überzählige Zelte, sagte Lukaschenko dazu. Manche Kämpfer seien „im Urlaub“. Doch „im Laufe der kommenden Tage werden alle hier sein, bis zu 10.000 Mann“. Unabhängige Beobachter hatten die Zahl der Milizionäre in Belarus auf rund 5000 geschätzt, ein mit Wagner verbundener Telegram-Kanal von 7000 geschrieben.

Am Sonntag gab es die erste direkte offizielle Bestätigung dafür, dass Prigoschin an Bord seines am Mittwochabend nahe Moskau abgestürzten Privatflugzeugs ums Leben gekommen ist. Das russische Ermittlungskomitee erklärte, ein Gentest habe die Identität aller zehn Insassen bestätigt. Allerdings hatte Putin den Tod seines langjährigen Weggefährten, der zum Aufrührer wurde, schon zuvor als Tatsache dargestellt, als er ihn unter anderem als „talentierten Geschäftsmann“ würdigte, der ein „schwieriges Leben“ gehabt und „ernste Fehler“ begangen habe.

Am Freitag hatte das Ermittlungskomitee beteuert, alle Flugschreiber seien geborgen worden, alle möglichen Versionen zum Absturz würden sorgfältig geprüft. Der Minsker Machthaber nahm Putin nun gegen Vermutungen in Schutz, hinter dem Flugzeugabsturz zu stehen. Die „Arbeit“ dazu sehe „zu grob, zu unprofessionell“ aus, sagte Lukaschenko. „Das sieht Putin nicht ähnlich.“

Besonderes Augenmerk wird auf die Zukunft der Wagner-Kämpfer in einigen afrikanischen Ländern gelenkt; besonders aktiv war die Miliz zuletzt in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) und in Mali. Die Zeitungen „Financial Times“ und „The Wall Street Journal“ verbanden Prigoschins letzte Reise nach Afrika, von wo er am vergangenen Montag eine Videobotschaft verbreitet hatte, mit dem Versuch, Bestrebungen des russischen Militärgeheimdienstes GRU zu konterkarieren, die Operationen der Miliz auf dem Kontinent unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums zu bringen.