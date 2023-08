In Russland erscheint der Direktor der Nationalgarde, Viktor Solotow, als Nutznießer des Aufstands des Milizenführers Jewgenij Prigoschin. Präsident Wladimir Putin hat vor Kurzem ein Gesetz unterzeichnet, das Solotows Rosgwardija – so die Kurzformel für die Truppe – erlaubt, sich mit schweren Waffen wie Panzern auszurüsten.

Dass es so kommen würde, hatte Solotow Ende Juni selbst bekannt gegeben: Am Rande einer Zeremonie im Kreml, bei der Putin vor Sicherheitskräften der Toten des Aufstands gedachte und eine „Konsolidierung“ der Gesellschaft beschwor, pries Solotow die „brillante“ Arbeit der Nationalgarde am Tag des Aufstands. Mit Putin sei über „Panzer und weitreichende schwere Waffen“ für die Nationalgarde gesprochen worden. Die Truppe werde solche Waffen bekommen, „abhängig von der Finanzierung“. Solotows Truppe ist Putin direkt unterstellt, nach verbreiteten Angaben 340.000 Mann stark und für die innere Sicherheit zuständig. Doch ist auch über in der Ukraine gefallene Nationalgardisten berichtet worden.

Der 69 Jahre alte Solotow bewachte schon Boris Jelzin, als der Präsident der Russischen Sowjetrepublik war, und von Ende 1991 an den damaligen Sankt Petersburger Bürgermeister, Anatolij Sobtschak. So soll er dessen Stellvertreter Putin kennengelernt haben und Letzterem dann beim Judo nähergekommen sein.

Wählt in der Öffentlichkeit derbe Worte

Jahrelang war Solotow später für Putins Sicherheit verantwortlich. Als die Nationalgarde 2016 gegründet wurde, wurde sie daher als Leibgarde des Präsidenten gewertet. Nach Prigoschins Aufstand stellte Solotow die Zurückhaltung der Sicherheitskräfte gegen die Aufständischen – wie auch Präsident Putin – als bewusste Entscheidung dar, um Opfer zu vermeiden. Man habe „alle Fäuste, alle Kräfte“ auf die Zufahrtswege nach Moskau „konzentriert“, ansonsten wären die Aufständischen „wie ein Messer durch Butter gegangen“. Auch beim Empfang Prigoschins im Kreml am 29. Juni durch Putin soll Solotow dabei gewesen sein.

Tritt der Leiter der Nationalgarde öffentlich auf, wählt er oft derbe Worte. Als der Oppositionelle Alexej Nawalnyj 2018 über Korruption in Form überhöhter Lebensmittelpreise bei der Truppe berichtete, forderte Solotow ihn zum Duell heraus und drohte, aus ihm ein „saftiges Schnitzel“ zu machen. Als Putin im Februar 2022 kurz vor dem Überfall auf die Ukraine die Spitzen seines Sicherheitsapparats antreten ließ, um die Anerkennung der „Volksrepubliken“ im Donbass als „Staaten“ absegnen zu lassen, forderte Solotow, „dass wir weiter gehen müssen, um unser Land zu schützen“ und lag damit offenkundig auf Putins Linie.

Den Paarlauf mit dem Präsidenten dürfte der Finanzierungsvorbehalt der Panzeroption trüben. Auch der mit Solotow verbundene Duma-Abgeordnete Alexandr Chinschtejn hob hervor, es gehe nicht darum, der Nationalgarde Gerät von Prigoschins Wagner-Miliz zu übergeben; die Nationalgarde werde die Waffen selbst kaufen. Sogar falls Solotow zusätzliche Mittel für solche Käufe erhält, dürften die Bedürfnisse der Armee im Ukrainekrieg weiter priorisiert werden. Zusätzlich könnte Solotow nun auch noch mit den Regionalspitzen um Waffen und damit Einfluss konkurrieren. Denn sie dürfen laut einem weiteren neuen Gesetz „spezielle Militärunternehmen“ gründen. Die Zeichen stehen auf zusätzlicher Fragmentierung des Sicherheitsapparats.

Als weiteres Plus kann Solotow dabei aber für sich verbuchen, dass der Nationalgarde jüngst eine Polizeisondereinheit namens „Grom“ (Donner) zugeschlagen wurde. Die Sondereinheit war als Nachfolgerin eines 2016 aufgelösten Antirauschgiftdienstes gegründet und dem Innenministerium zugeordnet worden. Laut der Zeitung „Wedomosti“ wurde „Grom“ aber weniger bei entsprechenden Operationen, sondern als schnelle Eingreiftruppe eingesetzt, auch in der Ukraine. Der Abgeordnete Chinschtejn hob hervor, diese Entscheidung Putins „unterstreicht die Schlüsselrolle der Rosgwardija beim Schutz der inneren Sicherheit des Landes und beendet den Streit über eine ‚Nachrangigkeit‘ der Behörde“.