Der amerikanische Botschafter David Pressman am Samstag auf der „Pride“-Kundgbung in Budapest Bild: AP

In Ungarn will die Regierungskoalition das Gesetz verschärfen, welches die öffentliche Sichtbarkeit von LGBTQ-Inhalten einschränkt. Erklärtes Ziel dieser unter „Kinderschutz“ firmierenden Gesetzgebung ist es, dass Minderjährige in der Öffentlichkeit nicht mit Darstellungen oder Inhalten von Homo- oder Transsexualität konfrontiert werden.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Am Montag sagte István Simicskó, Fraktionsvorsitzender der christdemokratischen KDNP, dass dies ein vordringliches Vorhaben der Koalition für die Herbstsitzung des Parlaments sei. „Hervorzuheben ist die Verschärfung des Kinderschutzgesetzes, da es wichtig ist, unsere Kinder zu schützen,“ sagte er der regierungsnahen Zeitung „Magyar Nemzet“. Die KDNP ist der kleinere Koalitionspartner der Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán, tritt aber gerade bei diesen Themen gern als treibende Kraft auf.

Die Ankündigung wirkt wie eine Antwort auf die zugespitzte Debatte der vergangenen Tage und die „Pride“-Demonstration in Budapest am Wochenende. Die Regenbogenparade mit rund 35.000 Teilnehmern war am Samstag friedlich und im Wesentlichen ungestört vonstattengegangen. Die Regierung bezeichnete sie einerseits als „private Angelegenheit“ und verwies darauf, dass nach Erreichen des Erwachsenenalters jeder so leben könne, wie er wolle. „Sexuelle Propaganda“ gegenüber Kindern sei aber schädlich, die Regierung halte daher an ihrer Gesetzgebung fest.

Folie als Sinnbild für Zensur

Scharf kritisierte Staatssekretär Tamás Menczer 38 in Budapest akkreditierte Botschafter, die sich in einem gemeinsamen Schreiben mit der Kundgebung solidarisierten. Menczer sprach von „LGBTQ-Botschaftern“. Er spielte damit besonders auf den amerikanischen Botschafter David Pressman an. Dieser hatte, die amerikanische Flagge schwingend, an der Demonstration teil­genommen. Der seit 2022 als Botschafter amtierende Pressman, der mit einem Mann verheiratet ist, war schon mehrfach Ziel implizierter oder ausdrücklicher Kritik von Regierungsseite, weil er sich nach deren Auffassung in innenpolitische Angelegenheiten einmische.

Das sogenannte Kinderschutzgesetz von 2021 verbietet es nicht nur, Minderjährigen unter 18 pornographische Inhalte zugänglich zu machen, sondern auch solche Inhalte, „die eine Abweichung von der dem Geburtsgeschlecht entsprechenden Selbstidentität, eine Geschlechtsumwandlung oder Homosexualität propagieren oder darstellen“. Entsprechendes gilt für Werbung.

Zuletzt gab es einige Anwendungsfälle. So entschied der Medienrat, ein Aufsichtsgremium, dass ein Kampagnenfilm zur Pride-Parade nur nachts im Fernsehen gezeigt werden dürfe, weil er „Homosexualität populärer macht“. Der reichweitenstärkste Sender, RTL Plus, entschied daraufhin, den Film gar nicht auszustrahlen.

Wellen geschlagen hat auch eine Rekordstrafe gegen eine Buchhandlung. Sie hatte ein ursprünglich auf Englisch für Jugendliche ab 14 geschriebenes Comic-Buch, in dem es um die Liebe zwischen zwei Jungen geht, in ungarischer Übersetzung in der Jugendabteilung. Die zuständige Behörde beanstandete, dass das Buch nicht nur für Erwachsene ausgewiesen und nicht in undurchsichtige Plastikfolie gehüllt worden sei. Sie belegte die Buchhandlung mit einer Strafe von 12 Millionen Forint (rund 32.000 Euro).

Die geforderte Folie ist zu einem Sinnbild für Zensur geworden. So las US-Botschafter Pressman auf einer Veranstaltung in der amerikanischen Residenz zur „Pride“ aus einem in Folie geschlagenen Buch vor. Auch in der Posse um eine Parkbank im Budapester Stadtteil Ferencváros kehrte die Metapher wieder: Die Bank war auf Initiative der Organisation Amnesty International in Regenbogenfarben bemalt worden. Die Rechtsaußen-Partei „Unsere Heimat“ übermalte sie in den Farben der ungarischen Flagge. Daraufhin wurde sie wiederum von Unbekannten mit Folien überzogen.

Rente nur, wenn 40 Jahre „als Frau“ gearbeitet

In der vergangenen Woche hat auch ein Rechtsstreit die Debatte befeuert und die Regierung zu der Ankündigung einer weiteren Gesetzesänderung veranlasst. Im westungarischen Veszprém urteilte ein Gericht einer Transgender-Frau das Recht zugesprochen, eine Frührente für Frauen in Anspruch zu nehmen. Nach dieser Regelung können Frauen nach 40 Arbeitsjahren, auf die Kindererziehungszeiten angerechnet werden, vorzeitig in Rente gehen.

Im konkreten Fall geht es um eine als Mann geborene Frau, die seit 2013 mit weiblichem Geschlecht und dem Namen „Elvira“ in ihren offiziellen Dokumenten geführt wird. Die zuständige Behörde verweigerte ihr den Zugang zur Frauen-Frührente. Das Gericht entschied, dass die Behörde den in der Rechtsregel verankerten Begriff „Geschlecht“ unrechtmäßig auf das Geschlecht bei der Geburt beschränkt habe. In zwei Jahren könne die Klägerin daher nach 40 Jahren Erwerbstätigkeit die Regelung in Anspruch nehmen.

Mehrere Politiker der Fidesz/KDNP-Koalition kritisierten dieses Urteil. Orbáns Kanzleramtsminister Gergely Gulyás (Fidesz) und KDNP-Chef Zsolt Semjén präsentierten einen Vorstoß, das Rentensystem „Frauen 40“ so zu ändern, dass es nur noch denjenigen Frauen zugänglich ist, die 40 Jahre lang „als Frauen“ gearbeitet haben. Sie argumentierten, dass es selbst in Ländern, in denen ein Geschlechtswechsel „nach Belieben möglich“ sei, undenkbar wäre, dass eine Leistung, welche „die einzigartige Rolle der Frau in der Gesellschaft anerkennt“, jemandem gegeben würde, der nach 39 Jahren Beschäftigung als Mann, „plötzlich glaubt, eine Frau zu sein“. Bei „Elvira“ liegt freilich die Änderung des Geschlechts mindestens zehn Jahre zurück.