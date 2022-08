Chinas Reaktion auf Pelosi : Zur Strafe gibt es Raketen

China vermeidet nach dem Besuch Nancy Pelosis eine direkte Konfrontation mit den Vereinigten Staaten. Stattdessen lässt Peking seinen Zorn an der Regierung in Taipeh aus.

Ein Arsenal der Einschüchterung: Die chinesische Armee schießt am Donnerstag eine Rakete ab, die in die Gewässer östlich von Taiwan zielt. Bild: via REUTERS

Einen Tag nach der Abreise von Nancy Pelosi hat das chinesische Militär am Donnerstag mit den angekündigten Manövern und Schießübungen rund um Taiwan be­gonnen. Auf diese Weise lässt Peking Taiwan seinen Zorn über den Besuch der „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses spüren. Nach taiwanischen Angaben feuerte die chinesische Volksbefreiungsarmee elf ballistische Ra­­keten vom Typ Dongfeng in Gewässer nördlich, nordöstlich, südlich und östlich von Taiwan. Es waren die ersten chine­sischen Raketentests in dieser Seeregion seit der Taiwankrise der Jahre 1995 und 1996. Damals konzentrierten sich die Schießübungen fast ausschließlich auf die Gewässer westlich von Taiwan, während diesmal bewusst eine Umzingelung der Insel simuliert wird.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



In der Nacht zum Donnerstag hätten zudem zwölf Militärflugzeuge die sogenannte Mittellinie in der Taiwanstraße überflogen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Taipeh. Das ist die höchste gemeldete Zahl solcher Flüge seit Jahrzehnten. Auch zehn Kriegsschiffe hätten die Linie durchkreuzt. Das Überfliegen und Durchfahren der Mittel­linie dient dem Zweck, etablierte informelle Grenzen des chinesischen Operationsraums zu verschieben und näher an Taiwan heranzurücken.