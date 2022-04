Nach Orbáns Wiederwahl : Geht Brüssel jetzt gegen Ungarn vor?

Viktor Orbán am 25. März in Brüssel Bild: Getty

Die EU-Kommission wollte sich am Montag nicht zum Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn äußern. Ein Sprecher sagte nicht einmal, ob die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem Wahlsieger gratulieren werde. Offen enttäuscht äußerten sich jene politischen Kräfte im Europäischen Parlament, die den ungarischen Ministerpräsidenten als Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa sehen. Sie forderten die Kommission auf, sie möge nun endlich das Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des Haushaltsrechts starten, das zum Entzug von EU-Mitteln führen kann. Der Europäische Gerichtshof hatte dieses neue Ins­trument Mitte Februar genehmigt. Vor der Wahl war Brüssel nicht tätig geworden. Es gab jedoch Hinweise, dass dies in dieser Woche geschehen könnte.

„Europäische Union und Mitgliedstaaten müssen Orbán endlich behandeln als das, was er ist: ein Antieuropäer und ein Feind der Demokratie“, schrieb die SPD-Europaabgeordnete und frühere Bundesjustizministerin Katarina Barley auf Twitter. Der Rechtsstaatsmechanismus müsse nun angewendet werden, die Kommission dürfe auch kein Geld aus dem Wiederaufbaufonds für Ungarn freigeben. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner ging rhetorisch noch weiter. „Es ist davon auszugehen, dass Orbán die Putinisierung Ungarns nun für vier weitere Jahre fortsetzen wird“, teilte er mit. „Von der Leyens Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Budapester Möchtegernautokraten muss endlich enden, sonst ist es nicht mehr sicher, ob es in vier Jahren in Ungarn überhaupt noch Wahlen geben wird.“

Klare Hinweise auf Korruption

Daniel Freund von den Grünen verwies darauf, dass die EU-Kommission nun Ungarn und Polen unterschiedlich behandeln könnte. „Ich wäre nicht überrascht, wenn die Kommission die Wiederaufbauhilfe für Polen voranbringt, jedoch gegen Ungarn den Rechtsstaatsmechanismus auslöst“, sagte er. Bis dato hat die Kommission beiden Staaten Corona-Hilfen verwehrt. Allerdings ließ sie erkennen, dass sie in Ungarn klare Hinweise auf tatsächliche Korruption sieht, während in Polen nur die Gefahr bestehe wegen des politischen Einflusses auf die Justiz.

Hinzu kommt, dass sich der politische Kontext durch die Fluchtwelle aus der Ukraine geändert hat. Polen hat – in absoluten Zahlen, aber auch relativ zur Bevölkerungsgröße – weit mehr Vertriebene aufgenommen als Ungarn. Es gibt daher eine wachsende Bereitschaft der Mitgliedstaaten, dem Land wirtschaftlich zu helfen, obwohl die von der PiS-Partei geführte Regierung zuletzt wieder versucht hat, ihre Kontrolle über die Justiz auszuweiten. Diese Woche wird sich auch das EU-Parlament mit diesen Fragen beschäftigen.