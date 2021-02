Nach Militärputsch : Proteste in Myanmar weiten sich aus

Tausende Menschen haben am Samstag in Myanmar gegen den Putsch vom 1. Februar demonstriert und die Freilassung von Staatsrätin Aung San Suu Kyi gefordert. Die Militärjunta ließ das Internet abschalten.

Demonstranten am Samstag in Rangun Bild: Reuters

In Myanmar (ehemals Burma) nehmen die Proteste gegen das Militärregime zu. Während am Samstag in Rangun und Mandalay Tausende Menschen gegen den Putsch demonstrierten und die sofortige Freilassung von der abgesetzten Staatsrätin Aung San Suu Kyi forderten, ließ die Junta das Internet abschalten, wie Medien aus Myanmar meldeten. Der Widerstand gegen den Putsch vom 1. Februar wachse von Tag zu Tag, hieß es.

Am Samstagnachmittag Ortszeit hatten sich in Yangon (Rangun) hunderte Menschen vor der Sule Pagode versammelt und demonstrierten mit dem Drei-Finger-Gruß aus dem Film „Die Tribute von Panem“, der zuerst von der Demokratiebewegung in Thailand zum Protestzeichen gemacht worden war. Zum Schutz der Demonstranten versperrten Medienberichten zufolge tausende Menschen in den Zufahrtsstraßen Einsatzfahrzeugen der Polizei den Weg. Autofahrer hätten durch Hupkonzerte Solidarität mit den Demonstranten gezeigt. Auch in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, sei es am Samstag zu einer Demonstration gegen die Junta gekommen.

Erzbischof ruft zu friedlichen Protesten auf

Als weiteres Zeichen des friedlichen Widerstands in Myanmar trügen die Menschen rote Schleifen, ließen rote Ballons steigen und trommelten jeden Abend um 20 Uhr auf Töpfe und Pfannen, berichteten örtliche Medien. Rot ist die Farbe der Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) von Aung San Suu Kyi. Die NLD und Bürgerrechtsgruppen als auch der Erzbischof von Yangon, Kardinal Charles Bo, hatten zu friedlichen und gewaltfreien Protesten gegen den Staatsstreich des Militärs aufgerufen.

Unterdessen schließen sich immer mehr Berufsgruppen Streiks und anderen Formen des zivilen Ungehorsams an. Nach Ärzten, Pflegepersonal, Beamten, Studenten und Lehrern protestieren jetzt auch die Arbeiter des Kupferbergwerks Kyisintaung gegen den Putsch. Unter dessen Anteilseignern ist das dem Militär gehörende Firmenkonglomerat „Myanma Economic Holding Public Co. Ltd.“ (MEHL). Die 1990 von der damaligen Militärjunta gegründete MEHL betreibt Joint Ventures mit großen Unternehmenskonglomeraten in Myanmar sowie mit internationalen Konzernen.

Als erster Ausländer wurde am Samstag Sean Turnell von der Junta festgenommen, wie australische Medien berichteten. Der Australier ist ein wirtschaftspolitischer Berater Aung San Suu Kyis.