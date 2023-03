Blumen und Kreuze an einem Strand in der Nähe von Cutro, an dem mindestens 72 Migranten ums Leben gekommen sind Bild: AFP

Die italienische Regierung will mit drastischen Strafen gegen Schleuser im Mittelmeer vorgehen. Gemäß einem Gesetzentwurf, der am Donnerstag dem Kabinett vorgelegt wurde, sollen Schlepper eine Gefängnisstrafe von 20 bis 30 Jahren bekommen, wenn bei einer von ihnen verantworteten Überfahrt mehrere Menschen zu Tode kommen. Beim Tod einer Person soll das Strafmaß 15 bis 24 Jahre betragen. Zudem soll die italienische Kriegsmarine die Küstenwache bei der Überwachung der einschlägigen Routen von Bootsmigranten über das zentrale und das östliche Mittelmeer unterstützen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte die turnusgemäße Kabinettssitzung vom Donnerstagnachmittag von ihrem Amtssitz in Rom an den Küstenort Cutro im Süden Kala­briens verlegt. Am 26. Februar war an der Mittelmeerküste ein Flüchtlingsboot gesunken, mindestens 72 Menschen kamen dabei ums Leben, unter ihnen 16 Kinder und Jugendliche. 80 Personen überlebten. Die Todesopfer und die Überlebenden stammen überwiegend aus Afghanistan und Pakistan sowie aus Syrien, Iran und Somalia.

Die Staatsanwaltschaft in der Provinzhauptstadt Crotone ermittelt gegen zwei Türken und zwei Pakistaner wegen des Verdachts, das Boot mit mehr als 150 Menschen an Bord von der türkischen Küste bei Izmir nach Kalabrien gesteuert zu haben. Am Mittwoch hatte Innenminister Matteo Piantedosi bei Anhörungen im Parlament abermals Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die italienischen Behörden nicht alles unternommen hätten, um den Menschen auf dem Boot bei schwerer See zur Hilfe zu kommen, ehe der Kutter wenige Meter vom Ufer entfernt an einem Felsen zerschellte.