Nach mehr als 40 Stunden : UN-Klimakonferenz einigt sich auf Kompromiss

Eigentlich hätte die UN-Klimakonferenz bereits am Freitag ihr Ende finden sollen. Stattdessen saßen die Unterhändler bis Sonntag zusammen – am Vormittag konnte man sich doch noch auf einen Kompromiss einigen.

Die Weltklimakonferenz in Madrid hat sich am Sonntag nach einer 40-stündigen Verlängerung auf einen Kompromiss geeinigt. In einer Abschlusserklärung erinnerte das Plenum nach zweiwöchigen Verhandlungen alle rund 200 Staaten an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen.

Eigentlich hätte die Konferenz bereits am Freitag enden sollen. Doch die Verhandler konnten sich lange Zeit nicht einigen. Bisheriger Rekordhalter als längste UN-Klimakonferenz war das Treffen 2011 im südafrikanischen Durban, das um 6.30 Uhr geendet hatte. Dies berichteten erfahrene Klimareporter vor Ort, und auch das Bundesumweltministerium bestätigte dies.

Etliche Delegierte mussten inzwischen abreisen, darunter die meisten Minister. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist inzwischen nicht mehr in Madrid. Viele Umwelt- und Hilfsorganisationen hatten die Konferenz schon abgeschrieben – was hier geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht, kritisieren sie.