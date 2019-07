Nach Massenprotesten : Gouverneur von Puerto Rico kündigt Rücktritt an

Aktualisiert am

Gouverneur von Puerto Rico kündigt Rücktritt an

Ricardo Rosselló hat angekündigt, sein Amt niederzulegen. Durch hetzerische Textbotschaften war er in die Kritik geraten.

Der umstrittene Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rosselló, bei einer Pressekonferenz am 11. Juli Bild: AP

Nach Massenprotesten hat der umstrittene Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rosselló, seinen Rücktritt angekündigt. Der Gouverneur des amerikanischen Außengebiets sagte in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Videobotschaft, er werde das Amt am 2. August niederlegen. Seine Nachfolge werde kommissarisch Justizministerin Wanda Vázquez übernehmen.

Rosselló war durch das Bekanntwerden von Textbotschaften unter Druck geraten, in denen er und Mitglieder seiner Regierung sich über Journalisten, Frauen, Homosexuelle und Wirbelsturm-Opfer lustig machten. Nach der Rücktrittsankündigung des 40 Jahre alten Politikers brach Jubel bei Demonstranten aus, die sich vor dem Regierungssitz in der Hauptstadt San Juan versammelt hatten.

Gegen Rosselló gibt es seit zwei Wochen Proteste. Am Montag gingen auf der Karibikinsel hunderttausende Menschen auf die Straße, um den Rücktritt des Gouverneurs zu fordern, der auch für Korruption im Zusammenhang mit Hilfsgeld nach dem Durchzug des Wirbelsturms „Maria“ im Jahr 2017 verantwortlich gemacht wird.

Für Donnerstag war zu neuen Demonstrationen und einem Streik aufgerufen worden. An der Spitze der Proteste stehen prominente puertoricanische Musiker wie der Rapper René Pérez („Residente“) und die Sänger Ricky Martin und Benito Martinez.

Rosselló hatte einen Rücktritt bislang abgelehnt. Er kündigte am Sonntag lediglich an, im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl antreten zu wollen. Im Verlauf des Mittwoch verdichteten sich dann die Anzeichen für einen bevorstehenden Rücktritt.