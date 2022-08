Konflikt mit Kirchenvertretern : Papst äußert sich zu Nicaragua – nach Kritik von allen Seiten

Ein nicaraguanischer Exilant in Costa Rica hält ein Bild vom Papst in die Höhe. Bild: Reuters

Papst Franziskus hat seine Verbundenheit mit den Bürgern in Nicaragua hervorgehoben. Mit Schmerz und Sorge verfolge er die Situation der Menschen und Institutionen dort, sagte das Kirchenoberhaupt während des Mittagsgebets am Sonntag auf dem Petersplatz. Er hoffe, dass durch einen offenen und ehrlichen Dialog Wege für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben gefunden werden können.

Am Freitag hatten Polizeikräfte in Nicaragua das Bischofshaus von Matagalpa gestürmt und den regierungskritischen Diözesanbischof Rolando Ál­varez sowie sieben weitere Personen festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde er später in der Hauptstadt Managua unter Hausarrest gestellt. Zuvor hatten Polizisten mehr als zwei Wochen lang das Bischofshaus umstellt.

Dem 55 Jahre alten Bischof wird von den Behörden vorgeworfen, in Kontakt mit „gewalttätigen Gruppen“ zu stehen, die „Hassverbrechen gegen die Bevölkerung ausführen wollen“, um damit „den Staat Nicaragua zu destabilisieren sowie Verfassungsorgane zu attackieren“, wie die Polizei am 5. August mitteilte. Zuvor hatte Ál­varez öffentlich gegen die Schließung mehrerer katholischer Radiostationen in seinem mittelamerikanischen Heimatland protestiert.

„Ohrenbetäubende Stille“

Die Festnahme des Bischofs bedeutet eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen Staat und Kirche in Nicaragua. Seit Jahren kritisieren zahlreiche Kirchenvertreter die Menschenrechtsverletzungen der sandinistischen Regierung. Die wiederum reagiert mit drastischen Maßnahmen, lässt immer wieder Kirchen umstellen, Geistliche und Gläubige einschüchtern.

Auch die italienischen Bischöfe erklärten sich am Samstagabend solidarisch mit den Bürgern in Nicaragua. Die Vorfälle seien „besonders besorgniserregend“. So richteten sie sich nicht nur gegen Christen, „die an der rechtmäßigen Ausübung ihres Glaubens gehindert werden“. Sie erfolgten auch zu einer Zeit, „in der die grundlegendsten Menschenrechte ernsthaft bedroht zu sein scheinen“, heißt es in einer Nachricht des Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi. Weiter forderten die Bischöfe die politischen Entscheidungsträger auf, „die Religions- und Meinungsfreiheit nicht nur für die Mitglieder der katholischen Kirche, sondern für alle Bürger zu garantieren“.

Vor Kurzem hatten mehr als 25 ehemalige Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika und Spanien das Schweigen des Papstes kritisiert und ­Franziskus in einem Brief gebeten, sich zur Situation in Nicaragua zu äußern. Auch der Generalsekretär der unabhängigen nicaraguanischen Vereinigung für Menschenrechte, Álvaro Leiva, hatte in einem Brief an den Papst geschrieben: „Es gibt wenige Dinge, die so ohrenbetäubend sind wie die Stille."