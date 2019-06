Polizeigewalt in Wien : Mit dem Kopf unter den Polizeibus

Am Donnerstag wurde zu einer Demonstration in Wien aufgerufen, der Titel lautete: „Halt der Polizeigewalt“. Das bezog sich auf Vorfälle, die sich vor einer Woche während einer Demonstration zum Klimawandel ereignet hatten. Rund zehntausend Menschen waren vergangenen Freitag zusammen mit Greta Thunberg in der österreichischen Hauptstadt auf die Straße gegangen. Während die Demonstration im Großen und Ganzen friedlich verlief, blockierte eine Gruppe von rund hundert Aktivisten die Ringstraße, die um die Wiener Innenstadt führt. Bei der Räumung dieser Blockade soll es zu den Übergriffen von Polizisten gekommen sein, gegen die sich nunmehr der Protestzug richtete.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Es sind vor allem Handyvideos von zwei Situationen, die Aufmerksamkeit und Kritik hervorgerufen haben. Der erste Vorfall wurde zu Wochenbeginn durch Aufnahmen in sozialen Medien bekannt. Das Video zeigt, wie zwei Polizisten einen Mann bäuchlings auf dem Boden festhalten. Daneben steht ein Polizeibus. Die Polizisten ziehen den Mann an den Händen ein Stück weiter, so dass er mit dem Kopf unter dem Fahrzeug zu liegen scheint, neben dem linken Hinterreifen. Plötzlich gibt der Fahrer, der zuvor mehrmals aus dem Fenster gesehen hatte, mit dem Martinshorn und dem Blaulicht ein Signal, fährt an, auf dem Video hört man einige Menschen aufschreien. Die beiden Polizisten reißen den Festgehaltenen im letzten Moment zur Seite, der Wagen fährt weg. Vor allem auf Twitter, wo die Bilder zuerst kursierten, entspann sich eine lebhafte Debatte über diese Szenen. Eine Deutung lautet, es habe sich um eine bewusste „Scheinhinrichtung“ gehandelt, um bei dem Festgehaltenen Angst und Schrecken zu erzeugen. Andere sprechen von „Fehler“, „Versehen“ oder „Fahrlässigkeit“, wieder andere wollen darin gar einen „Mordversuch“ erkennen.

Auf der zweiten Aufnahme, die Aufregung hervorgerufen hat, ist zu sehen, wie ein Mann von Polizisten ebenfalls bäuchlings auf dem Boden festgehalten wird, während ein Uniformierter mehrere kurze Schläge auf ihn ausübt. Auf einer Aufnahme sind Zurufe zu hören: „Auf die Nieren, auf die Nieren.“ Dabei ist unklar, wer das ruft.

Schläge oder Pfefferspray

Nicht zur Beruhigung der Debatte beigetragen hat die Öffentlichkeitsarbeit der Wiener Polizei. Auf Twitter, dann auch in Mitteilungen und Interviews wurden die Vorwürfe zunächst pauschal und empört zurückgewiesen. „Die medialen Darstellungen der Ereignisse entbehren teilweise dem Grundsatz einer objektiven und faktenbasierten Berichterstattung“, hieß es etwa noch am Dienstag nicht nur sprachlich holprig in einer Mitteilung. Auch für Polizisten im Dienst gelte die Unschuldsvermutung. „Die teils absurden Anschuldigungen gegen die Wiener Polizei, die in diversen sozialen Netzwerken kursieren, werden aufs Schärfste zurückgewiesen.“

Was die Schläge betrifft, so wurde darauf hingewiesen, dass es zum vorgeschriebenen Polizeivorgehen in bestimmten Situationen gehöre, beim Festhalten von Personen, die sich heftig wehren, Schläge mit der Hand auf den Rumpf auszuteilen, um den Widerstand zu brechen; das sei das „gelindere Mittel“ gegenüber dem Einsatz von Waffen wie dem Stock oder einem Pfefferspray. Der betreffende Beamte habe den Einsatz dieses Mittels längst vor Auftauchen des Videos im Einsatzprotokoll festgehalten.