Nach Hilfeersuchen : Bundeswehr hilft Portugal

Die Bundeswehr hat am Montag den Auftrag erhalten, in Portugal mit medizinischem Personal und Material des Sanitätswesens zu helfen. Die portugiesische Gesundheitsministerin Marta Temido hatte sich Ende Januar mit einem Hilfeersuchen an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gewandt und um personelle und materielle Unterstützung aus Deutschland gebeten. Das Verteidigungsministerium hatte daraufhin umgehend eine Erkundungsmission nach Lissabon entsandt.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Die Luftwaffe wird nun am Mittwoch ein achtköpfiges Ärzteteam, Pflegefachpersonal und ein Hygieneteam nach Lissabon fliegen, insgesamt 26 Soldatinnen und Soldaten. Zudem werden im Laderaum eines Frachtflugzeugs Medizingeräte und Medizinprodukte transportiert, darunter 40 mobile sowie zehn stationäre Beatmungsgeräte einschließlich erforderlichem Verbrauchsmaterial, 150 Infusionsgeräte sowie 150 Krankenbetten. Das Material wurde teilweise auch über das Bundesgesundheitsministerium beschafft.

Am Montagnachmittag hatte Kramp-Karrenbauer sowohl das Kabinett als auch die Obleute der Fraktionen im Verteidigungsausschuss informiert. Den bisherigen Angaben zufolge ist es derzeit nicht geplant, Patienten aus Portugal zur Behandlung nach Deutschland auszufliegen, wie dies im Vorjahr aus Frankreich und Italien stattgefunden hat.

Kramp-Karrenbauer sagte: „Wir helfen unseren Freunden in Portugal, die in einer besonders dramatischen Lage sind, mit deutschem sanitätsdienstlichem Personal und medizinischer Ausrüstung. Das Coronavirus stellt uns alle vor Herausforderungen. Auch auf dem deutschen Gesundheitssystem lastet erheblicher Druck. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass gerade in diesen Zeiten Solidarität in Europa unverzichtbar ist.“ Federführend für den Einsatz ist das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr.