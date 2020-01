Nach Flugzeugabschuss : Iran bittet Ukraine um Entschuldigung

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat die Ukraine in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj offiziell um Entschuldigung für den versehentlichen Abschuss eines Passagierflugzeugs gebeten. „Das Zugeben der ‚Raketenversion‘ als Ursache für die Katastrophe hat den Weg für die Fortsetzung der Ermittlungen ohne Verzögerungen und Behinderungen geöffnet“, sagte Selenskyj einer Mitteilung zufolge am Samstag.

Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau bezeichnete das Bekenntnis Irans als „wichtigen Schritt“. In einem Telefongespräch mit Rohani forderte er nach eigenen Angaben aber auch, dass diesem Schritt noch „viele weitere“ folgen müssten. Er forderte von Teheran „vollständige Klarheit“ über den Abschuss des Flugzeugs, bei dem zahlreiche iranischstämmige Kanadier ums Leben kamen.

Kanadische Ermittler sollen bald in Teheran eintreffen

Trudeau kündigte an, dass in Kürze ein Team kanadischer Ermittler in Teheran erwartet werde. Die ersten kanadischen Fachleute sollten am späten Samstagabend in der iranischen Hauptstadt eintreffen und dort „eine Präsenz aufbauen, um die kanadischen Familien zu unterstützen“.

Rohani versicherte dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dass alle Schuldigen für den Fehler des iranischen Militärs zur Verantwortung gezogen würden und mit juristischen Konsequenzen rechnen müssten. „Wir werden in jeder Hinsicht unsere juristischen Verpflichtungen einhalten“, teilte das iranische Präsidialamt mit.

Laut Selenskyj sollen die sterblichen Überreste der Opfer bereits in der kommenden Woche in die Ukraine zurückgeführt werden. Teheran habe zugesichert, dies zu ermöglichen. Kiew werde an Teheran eine offizielle Note unter anderem mit Kompensationsforderungen senden, sagte der ukrainische Präsident.

Am Samstag hatten die iranischen Revolutionswächter die Verantwortung für den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Toten übernommen. Das Verkehrsflugzeug sei irrtümlich für einen Marschflugkörper gehalten worden, erklärte der für die Luftwaffe zuständige Kommandeur der Revolutionsgarden, Amir Ali Hadschisadeh, in einer im Fernsehen gesendeten Stellungnahme. Er gab den Vereinigten Staaten eine Mitschuld an dem Abschuss, da sie die Spannungen mit Iran verschärft hätten.

Iran sei angesichts der Drohungen der Vereinigten Staaten, 52 Ziele anzugreifen, in höchster Alarmbereitschaft und hätte mit dem Ausbruch eines Krieges gerechnet. Ein Luftwaffensoldat habe die Passagiermaschine vor diesem Hintergrund für einen amerikanischen Angriff gehalten.

„Ich wünschte mir, selbst tot zu sein“

„Das Unglück ereignete sich nach einem Kommunikationsdefekt, was jedoch trotzdem keine Rechtfertigung und unverzeihlich ist“, sagte Hadschisadeh. Der zuständige Offizier wollte demnach der Zentrale die Gefahr melden, aber genau zu dem Zeitpunkt habe es einen Defekt im Kommunikationssystem gegeben. Der Offizier hatte laut Hadschisadeh dann nur wenige Sekunden, um zu entscheiden, ob er eine Luftabwehrrakete abfeuert oder nicht. „Und leider tat er es, was dann zu dem Unglück führte“, sagte der Kommandeur.

„Als ich davon erfahren habe, wünschte ich mir, selbst tot zu sein, statt Zeuge dieses Unglücks“, sagte Hadschisadeh. Als Chef der Abteilung für Luft- und Weltraumabteilung trage er die volle Verantwortung und sei bereit, alle Konsequenzen zu tragen.

Hadschisadeh verteidigte die zivile Luftfahrtbehörde, die tagelang den Abschuss geleugnet hatte. „Sie trifft keine Schuld, weil sie das Ganze aus technischer Sicht gesehen haben und nichts über den Ablauf wussten“, sagte der Kommandeur. Seiner Einschätzung nach hätte es aber an dem Tag landesweit ein Flugverbot geben sollen, weil sich das Land in einer Art Kriegssituation befunden habe.