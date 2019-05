Aktualisiert am

Nach Explosion in Lyon

Nach Explosion in Lyon :

Nach Explosion in Lyon : Drei Verdächtige festgenommen

Die französische Polizei hat nach dem Bombenanschlag in Lyons Fußgängerzone drei Verdächtige festgenommen. Unter den Verdächtigen befindet sich der mutmaßliche Täter, eine Frau sowie ein weiterer junger Mann.

Knapp drei Tage nach einer Explosion mit 13 Verletzten im französischen Lyon hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einer Terrortat ein. Der mutmaßliche Täter ist Polizeikreisen zufolge ein 24-jähriger Informatikstudent aus Algerien. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den anderen beiden Verdächtigen um die Mutter des mutmaßlichen Täters und einen jüngeren Bruder. Auch eine Schwester wurde verhört, hieß es.

Der Täter soll die mit Schrauben und Metallkugeln gefüllte Tasche am Freitagabend in einer Fußgängerzone in der Altstadt von Lyon deponiert haben, die etwa eine Minute danach explodierte. Der Verdächtige war mit einem Fahrrad unterwegs und trug Sonnenbrille sowie eine Mütze.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Lyon, Gérard Collomb, nahm die Polizei den Studenten am Montagmorgen an einer Bushaltestelle fest. Widerstand leistete er demnach nicht. Einsatzkräfte durchsuchten seine Wohnung. Angaben zum Hintergrund und zum möglichen Motiv des mutmaßlichen Täters machten die Behörden nicht. Die Ermittler hatten ihn beschattet, da sie in seiner Wohnung Sprengstoff vermuteten. Sie vermuten, dass der Täter kleine Mengen des Sprengstoffs TATP verwendete. Die hochexplosive Substanz wird häufig von Dschihadisten eingesetzt, etwa bei den Pariser Anschlägen im November 2015 mit 130 Toten. Der Mann war dem Vernehmen nach zuvor nicht durch andere Taten aufgefallen.

Innenminister Christophe Castaner dankte den Ermittlern – darunter auch dem Inlandsgeheimdienst DGSI – im Onlinedienst Twitter für ihre Arbeit. Sie hatten auf der detonierten Tasche eine DNA-Spur gefunden. Ob diese von dem Täter stammt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Mehr zum Thema 1/

Die Explosion traf Frankreich kurz vor der Europawahl. Im Land wurden auch Erinnerungen an den Terroranschlag in Straßburg vom Dezember wach. Der mutmaßliche Islamist Chérif Chekatt hatte in der Innenstadt der elsässischen Metropole das Feuer eröffnet – es starben fünf Menschen, zudem wurden zahlreiche verletzt. Lyon liegt im Südosten Frankreichs und ist mit mehr als 515.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.