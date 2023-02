Wegen des Krisenmanagements der türkischen Regierung in der Erdbebenregion ist die Wut im Land groß. Wie bei Demonstrationen vor zehn Jahren mischen sich nun Ultras in das politische Geschehen ein – und kritisieren Erdogan.

Die Wut hat in der Türkei die Fußballstadien erreicht. „Regierung, tritt zurück!“, schallte es am Sonntagabend erst im Stadion von Fenerbahce, wenig danach auch bei Besiktas. Die Ultras gaben den Ton an, und die vollen Ränge stimmten lautstark mit ein. Was vor dem Spiel begann, setzte sich während den 90 Minuten fort. Auch bei ihnen war die Trauer über die Erdbebenkatastrophe, die am 6. Februar um 4 Uhr 17 morgens die Türkei erschüttert und verändert hat, in Wut umgeschlagen. Im Gedenken an die Kinder, denen keine oder nur verspätet Hilfe zuteil wurde, warfen Ultras und Anhänger von Besiktas nach vier Minuten und 17 Sekunden Spielzeug auf den Rasen.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Szenen gingen durchs ganze Land und dominierten die sozialen Medien. Als Erster reagierte der Vorsitzende der rechtsnationalistischen MHP, des Juniorpartners der Regierung, Devlet Bahceli. Er kündigte mit sofortiger Wirkung seine Mitgliedschaft bei Besiktas auf und drohte den beiden Vereinen, dass sie künftig vor leeren Rängen spielen müssten, sollten sie nicht umgehend Maßnahmen ergreifen und dieses „schändliche Verhalten“ verhindern. Innenminister Süleyman Soylu warf den Fußballfans vor, sie wollten nur Chaos stiften.

Die Oppositionsparteien sprangen den Ultras zur Seite. Ali Babacan, der Vorsitzende der Deva-Partei, warf dem MHP-Chef Bahceli vor, Verbote seien das Einzige, was er könne. Er solle doch endlich lernen, Kritik zu ertragen, und sich anstatt um den Fußball um die Erdbebenregion kümmern. Ahmet Davutoglu, der Vorsitzende der Gelecek-Partei, twitterte ironisch, leider habe Bahceli die Rufe wieder einmal falsch verstanden. Nicht er solle (von einer Mitgliedschaft) zurücktreten, sondern die gesamte Regierung (von ihrem Amt).

Ultras verteidigten friedliche Demonstranten

Die Wut ist bei vielen im Land groß, seit die Rettungsteams und die Hilfen im Katastrophengebiet verspätet eintrafen. Die Regierung war nicht hinreichend vorbereitet, außerdem funktionierte die Koordinierung der Hilfen nicht. Wie Öl, das ins Feuer gegossen wird, wirkte zudem der erste Besuch des Präsidenten der Republik und AKP-Vorsitzenden, Recep Tayyip Erdogan, in der vom Erdbeben schwer getroffenen Provinz Hatay. Dort beschimpfte er diejenigen, die die Arbeit der staatlichen Institutionen kritisierten, als „ehrlos und unmoralisch“.

Die Regierung Erdogan hat allen Grund, über den Auftritt der Ultras am Wochenende beunruhigt zu sein, denn sie üben nicht zum ersten Mal Kritik an der Regierung. Als vor zehn Jahren junge Türken im Istanbuler Gezi-Park erst gegen den Bau eines Einkaufszentrums und dann gegen die Politik Erdogans im Allgemeinen protestierten, wurden die friedlichen Demonstranten von der Polizei niedergeschlagen. Es waren die Ultras des Fußballvereins Besiktas, die sich wie eine Phalanx den Sicherheitskräften entgegenstellten und die jungen Türken verteidigten. Von ihrem Stadion aus sind es nur wenige Meter zu dem Gezi-Park. Bei der jüngsten Aktion im Fußballstadion dürften sie kaum vergessen haben, was sich vor zehn Jahren ereignet hatte.

Im Kampf um das Narrativ der Erdbebenkatastrophe ist die türkische Regierung damit in die Defensive geraten. Auch mehrere Entlastungsversuche haben nicht geholfen. So wurden mehrere Dutzend Bauunternehmer verhaftet; ihnen wird die alleinige Verantwortung für den Kollaps vieler Gebäude zugeschoben. Jedoch blieb die Inszenierung unglaubwürdig, weil gleichzeitig keine Vertreter der Bauaufsicht festgenommen wurden, ebenso wenig wie die Politiker, die wiederholt mit Amnestien Bauten legalisiert hatten, die ohne Baugenehmigung errichtet worden waren.

Todesopfer möglicherweise um das Fünffache höher

Um das Heft des Handelns wieder in die Hand zu bekommen, versucht die Regierung, einen Nachweis schneller Konsequenzen zu erbringen. Mit Erdogans Versprechen, dass binnen zwölf Monaten jeder der Geschädigten des Erdbebens wieder in einer festen Wohnung leben werde, ist es nicht getan. Allmählich erschließt sich den Türken das wahre Ausmaß der Katastrophe. Die Zahl der Todesopfer wird zwar seit Tagen konstant mit etwa 40.000 angegeben. Es ist aber unklar, wie viele Menschen noch vermisst werden.

Bei dem Erdbeben sind etwa 20.000 Gebäude eingestürzt, viele davon mit mehreren Stockwerken. Weitere 80.000 wurden stark beschädigt. Oft wird nun der Gouverneur Osman Bilgin zitiert, der vor Betroffenen in Nuridagi gesagt hatte, dass die Zahl der Todesopfer möglicherweise um bis das Fünffache über der liege, die die Regierung nenne. Zuvor war er zur Koordinierung der Hilfe in die stark betroffene Stadt entsandt worden.

Mehr zum Thema 1/

Um bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen, die am 14. Mai stattfinden sollen, noch eine Chance zu haben, müsse die Regierung nun alle staatlichen Ressourcen für einen raschen Wiederaufbau bündeln, heißt es in Ankara. So solle das Bild eines effizienten Krisenmanagements vermittelt werden. In den kommenden drei Monaten wird es demnach viele Grundsteinlegungen geben. Denn bei Erdogan und der AKP hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ihnen eine Verschiebung der Wahlen keine Vorteile bringen würde. Den kommenden Winter werden voraussichtlich Hunderttausende in Zelten verbringen. Ob dann die von der Regierung versprochenen neuen Wohnungen den Vorstellungen der Be­troffenen entsprechen, ist völlig offen. Viele Gebäude werden in einem Jahr noch gar nicht fertiggestellt sein.

Bereits vor dem Erdbeben war in der Katastrophenregion die Zustimmung zu der seit 2002 regierenden AKP zurückgegangen. In Gaziantep, einer AKP-Hochburg, war sie gegenüber der Wahl von 2018 sogar um zehn Prozentpunkte zurückgegangen. Türkische Beobachter erwarten daher, dass sich Erdogan in den kommenden Wochen als Retter in der Not inszenieren wird – und nicht mehr so sehr als derjenige, der Staat, Religion und Regierung in seiner Person verschmelzen lässt. Es muss für Erdogan, der die klassischen Medien kontrolliert, daher ein Alarmzeichen sein, dass ihn nun wieder die unbeugsamen Istanbuler Ultras her­ausfordern.