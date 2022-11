Nach Brasilien-Wahl : Bolsonaro-Anhänger fordern „bewaffneten Widerstand“

Die Fluggäste an Bord des United-Fluges 845 von Chicago nach São Paulo dürften am Montagabend nicht schlecht gestaunt haben. Ihr Flug war bereits auf halbem Weg, als die Besatzung die Anweisung bekam, auf amerikanischen Boden zurückzukehren. Der Grund für den Abbruch des Fluges war nicht technischer Art, sondern politischer. In Guarulhos, wo sich der internationale Flughafen von São Paulo befindet, hatten fanatische Anhänger von Präsident Jair Bolsonaro die Zufahrt zum Flughafen blockiert. Für Fluggäste und das Flugpersonal war zeitweise kein Durchkommen mehr. Etliche nationale und internationale Flüge mussten seit Montagabend gestrichen oder verschoben werden.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Die Blockade in Guarulhos ist eine von landesweit Hunderten, die seit der Wahl am Sonntag errichtet wurden. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Fernstraßen in Bundesstaaten im Süden des Landes, in denen Bolsonaro eine große Anhängerschaft hat. Auch in einzelnen Städten wurden Blockaden gemeldet.