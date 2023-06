Donald Trump am vergangenen Dienstag mit Anhängern beim gemeinsamen Gebet in Miami Bild: AP

Noch ist nicht klar, wie es genau weitergeht im Fall „United States of America v. Donald J. Trump and Wal­tine Nauta“. Bisher steht nur fest, dass es am 27. Juni in der sogenannten Dokumentenaffäre zu einer zweiten Anhörung im Bundesgericht von Miami kommen wird.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Denn Nauta, der persönliche Assistent des früheren Präsidenten, hatte am vergangenen Dienstag, als beide dem Haftrichter vorgeführt wurden, Aufschub beantragt: Bevor er – wie Trump – mutmaßlich auf nicht schuldig plädiert, muss er sich noch um einen Anwalt mit Zulassung im südlichen Bezirk Floridas bemühen. Trump wird die gesetzeswidrige Entwendung und Aufbewahrung von Verschlusssachen vorgeworfen sowie die Beteiligung an einem Komplott – nämlich gemeinsam mit Nauta die Justiz daran zu hindern, die geheimen Dokumente aufzufinden.