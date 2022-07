Krise in Sri Lanka : Wenn die Aufständischen im Präsidentenpool planschen

Der Sturm auf die Präsidentenresidenz in Sri Lanka wirkt auf den Fernsehbildern wie eine wilde Party: Menschen drängen sich jubelnd, springend und tanzend in einen Saal mit Kronleuchtern. Sie schwenken Fahnen und machen Selfies. Einige genehmigen sich ein Bad im Swimmingpool der Residenz. Die Demonstranten machen halb nackt Kopfsprünge und Saltos ins Wasser. Ein Mann lässt sich filmen, wie er sich am Beckenrand mit Seife einreibt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



In den Innenräumen durchwühlen die Menschen Schubladen, kochen sich in der Präsidentenküche Tee und räkeln sich feixend auf einem Bett. Schließlich staunen einige der Eindringlinge noch über den Fuhrpark, über den der Präsident des von einer katastrophalen Wirtschaftskrise und Treibstoffknappheit gebeutelten Landes verfügte. Ein Video zeigt mehr als ein Dutzend Limousinen in einer Garage. Präsident Gotabaya Rajapaksa selbst hat sich vor den Ausschreitungen am Samstag rechtzeitig in Sicherheit gebracht.